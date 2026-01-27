Este martes, 27 de enero de 2026, la cotización del dólar oficial tras la apertura de mercados es de $ 1.410 para la compra y $ 1460.0 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 45.38%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 26.23%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar oficial ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.495, mientras que su costo más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.400.

Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1305.0, según los datos registrados.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).