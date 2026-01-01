Este jueves, 1 de enero de 2026, la cotización del dólar oficial tras la apertura de mercados es de $ 1.430 para la compra y $ 1480.0 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 37.53%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 24.30%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

¿Cuál fue la variación del dólar?

El dólar oficial ha llegado a cotizar en el último año en un valor máximo de $ 1.480, mientras que su costo más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.480.

Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1245.0, según los datos registrados.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central anuló las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: