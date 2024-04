Dólar MEP y CCL: qué pasará tras la liquidación de los exportadores

El Banco Central sigue con fuertes compras de dólares para las reservas a través del mercado oficial de cambios y los operadores esperan que se incrementen en las próximas jornadas como consecuencia de una mayor oferta de los exportadores por el ingreso de la cosecha gruesa, lo que ayudará a mantener a raya a los dólares financieros.

La compra de hoy fue de casi u$s 200 millones y el acumulado en abril se aproxima a los u$s 2600 millones, la cifra más alta para esta altura del mes en lo que va del año. El monto asciende a casi u$s 14.000 millones desde el salto devaluatorio que aplicó el ministro Luis Caputo en diciembre, días después de la asunción de Javier Milei.

Devaluación y presión sobre el tipo de cambio oficial: alerta desde Brasil

"Apenas va entre el 10% y 15% liquidado de la cosecha gruesa, por lo que aún falta más del 85% por ingresar. Creo que la liquidación será muy buena porque muchos necesitarán vender tras la sequía del año pasado y se mantendrá un buen ritmo de compra de reservas", estima Santiago López Alfaro, titular de Patente de Valores.



López Alfaro prevé que la oferta de divisas en el mercado no se detendrá a pesar de la apreciación cambiaria que iría acumulando con este ritmo devaluatorio. Estima que, incluso, el monto de compras debería aumentar, pero la limitación estará en que también debería crecer el volumen de importaciones.

"Creo que las liquidaciones aumentarán y al BCRA tendrá excedente para comprar un volumen significativo. Pero debería moderar un poco para dejar margen de compra a los importadores. Sería saludable para despejar dudas sobre el cepo y no acumular más deuda de importadores", agrega Salvador Vitelli, analista de Romano Group.

Dólar a raya



Vitelli estima que los dólares financieros seguirán calmos en el corto plazo. Afirma que experiencias anteriores demostraron que con el aumento del volumen liquidado las cotizaciones tienden a mantenerse estables. Por ello, sostiene, mientras no haya un factor externo negativo o, sobre todo, un traspié político importante seguirán en calma.

El economista Juan Truffa también desestima posibles disparadas de los dólares financieros debido a la oferta de divisas que generarán los agroexportadores con el ingreso de la cosecha gruesa al mercado de cambios, sumado a las restricciones a la operatoria que generan limitaciones sobre las cotizaciones.

"Creemos que el esquema cambiario de '80-20' para las liquidaciones de las exportaciones seguirán apreciando a los tipos de cambio financieros. En especial, ante la llegada de divisas de la cosecha gruesa y una demanda que se mantiene limitada", señala Pedro Siaba, jefe de investigación de Portfolio Personal Inversiones.

Siaba señala que la suba que que registró el precio del CCL a inicios de la semana fue transitorio (no hay cambio de tendencia), ocasionado por la merma que hubo ese día en las liquidaciones de los exportadores y un clima internacional complejo, lo que impactó en el resto de las monedas emergentes, como ocurrió en Brasil.

"Más allá de la suba nominal ($ 1064), la apreciación real del CCL es sorprendente. Incluso, se ubica por debajo del promedio de los últimos diez años ($ 1198). Si tomamos los niveles previos al balotaje, estamos hablando de un CCL a precios de hoy de $ 2400, mientras que el salto de enero se traduce hoy en niveles de $ 1820", destaca.