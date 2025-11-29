Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del sábado 29 de noviembre minuto a minuto
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 29 de noviembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Actualmente, la probabilidad de ver un recorte de 25 pbs en la tasa de la Fed en diciembre supera el 80%. Esto representa un cambio claro respecto de lo que se esperaba hace dos semanas atrás. Cómo impacta en los bonos locales.