Este miércoles, 1 de abril de 2026, la cotización deldólar llegó a 3655.63 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,53%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.86%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.20%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con un aumento moderado en un par de ocasiones y una estabilidad breve. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde la presión a la baja predominó, aunque hubo momentos de recuperación. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.31%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.49%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 365.562,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 731.125,98 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.827.814,95 pesos colombianos.