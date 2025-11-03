En vivo Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del domingo 2 de noviembre minuto a minuto A cuánto está el dólar blue hoy domingo 2 de noviembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados. Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.