Polémica por el dólar cara chica: la terminante decisión de los bancos

El mercado informal de divisas desde hace años tiene una dualidad de precios con los dólares físicos: los "cara chica" valen menos por su antigüedad, por lo cual los ahorristas no los aceptan ni en las transacciones ni cuando los retiran de los bancos, algo que hace que se acumulen en estas entidades.

Los dólares "cara chica" son los que se emitieron antes de 1996 y si bien son más viejos y pueden estar más dañados, tienen la misma validez legal que los "cara grande", los cuales se empezaron a imprimir en los Estados Unidos tras esta fecha.

La cara de Benjamin Franklin en el centro, dentro de un óvalo y más pequeña, suele cotizar en el mercado del dólar blue un 4% menos que la versión actual donde el célebre presidente de EE.UU. se recorta en el fondo blanco, más grande, y con el "The United States Of America" en un costado.

Dólar "cara chica"

"Se advierte a los consumidores de todo el mundo que no es necesario cambiar los billetes de u$s 100 del diseño anterior por los nuevos. Es la política del Gobierno de los EE.UU. que todos los diseños de la moneda sigan siendo moneda de curso legal, independientemente del momento de su emisión", aclaró la Reserva Federal norteamericana.



Dólar "cara chica": qué decisión tomaron los bancos

Este problema de los dólares "cara chica" no es un inconveniente solo argentino, ya que, en Qatar, durante el Mundial, los hinchas que viajaron también necesitaron llevar billetes con menos de 10 años de impresos para poder cambiarlos por la moneda local.

Con la imposibilidad de comprar dólares por el cepo, los ahorristas cada vez más se vuelcan a las casas de cambio para poder adquirir divisas que sirvan como reserva de valor, o que les permita poder cambiar moneda en los viajes al extranjero. Pero chocan con este problema de los dólares "cara chica" y la diferencia en su valor.

Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del martes 14 de febrero minuto a minuto



Deuda en pesos: persisten las tensiones y aumentan los temores por mayor concentración de vencimientos



El problema con esta versión antigua se trasladó a los bancos, ya que los clientes no aceptan en ventanilla los dólares "cara chica". Algo por lo cual las entidades financieras tomaron nuevas medidas, para no quedarse con todos estos billetes que los ahorristas no aceptan por su menor valor en el blue.

Dólar "cara grande"

Algunos bancos tomaron la postura de pagar solo con los billetes que estén disponibles en el momento en la sucursal, y que, si el cliente no está conforme con los dólares que se le ofrecen, puede volver en otro momento para intentar que toda la extracción sea con "cara grande".

También los bancos decidieron intentar separar los dólares "cara chica" para poder exportarlos a los EE.UU., y que los billetes que lleguen al país sean nuevos para que se reduzca el stock en sus bóvedas.