Dólar blue, imparable: subió 10% en 15 días y buscan a quienes provocaron el alza

El blue subió hoy $ 8, y se colocó $ 36 arriba en el mes: de $ 342 del 2 de enero pasó a $ 378, rindiendo un 10,5% en 15 días. De ese modo, casi duplicó el 6,25% que rinde el plazo fijo, pero en la mitad de tiempo, ya que para los depósitos tradicionales hay que esperar 30 días.

Incluso, se amplió la diferencia entre el MEP y el contado con liquidación, ya que en el dólar Bolsa puede intervenir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, comprando bonos en dólares con las divisas que cobró de renta del pago de cupones el lunes de la semana pasada.

Intervención oficial

Debió poner durante la jornada alrededor de u$s 25 millones en los últimos minutos de la rueda para tener controlado al MEP sin cambios, en $ 342, en una rueda que movió u$s 103 millones, mientras el CCL estuvo muy activo, negociando u$s 135 millones, y cerrar en $ 352.

El volumen operado de GD30D en T+2 fue récord absoluto: u$s 50.426.922, del mismo modo que fue récord el volumen operado de GD30D en contado inmediato: u$s 38.989.659.

Marcelo Elizondo, un referente en comercio exterior, admite ver demanda de importadores, tanto en el segmento informal, como en el contado con liquidación y hasta en el MEP, para stockearse de dólares con los cuales poder luego pagar mercadería que viene del exterior.

Dólares en negro

"Hay una nueva normativa del Gobierno que permite declarar dólares en negro para pagar importaciones, lo cual incentiva la compra en blue. Al blanquear esas divisas, se habilita para pagar importaciones, porque por del MULC no está dando a casi nadie", advierte.

A su criterio, las empresas prefieren pagar más caro, y hasta perder rentabilidad, antes que perder su participación en la cadena de suministros donde están. O no desabastecer clientes, porque saben que en el futuro sino los reemplazarán por otros.

Hay otros que son exportadores, y si no tienen los insumos importados para poder producir, no pueden vender a otros países, y después les resulta muy complicado recuperar market share.

Dólar soja 3

Otro de los motivos del avance del dólar bursátil son los productores agropecuarios que están dolarizando en forma masiva a través del MEP.

Lo hacen a sabiendas que la tercera versión del dólar soja recién comenzaría en mayo, cuando se de inicio a la liquidación de la cosecha fuerte, que viene con retraso por la sequía.

Como todavía faltan 90 días para eso, están cerrando sus posiciones en plazos fijos, money market y fondos comunes de inversión para aprovechar el dólar Bolsa subsidiado por el Gobierno.

Dólar subsidiado

"Total, como son 90 días de plazo, siendo personas jurídicas llegarían al dólar soja 3 sin violar ninguna normativa cambiaria. Esa empresa agropecuaria, que no había podido dolarizar nada en octubre, noviembre ni diciembre por la vigencia del dólar soja 2, y que tan mal le fue con la campaña del trigo, está aprovechando para hacer dólar MEP ahora", confirma Mauro Mazza, de Bull Market Brokers.

Mientras tanto, en el submundo de las cuevas del blue el viernes pasado se habló de una demanda puntual que había quedado insatisfecha, y que siguió este lunes y martes. Los cambistas buscaban volumen y no conseguían.

"Sacando esto puntual, la demanda está muy tranquila, el tema es la oferta, no existe, ya que el puré que se hace con el MEP se centra a inicio de mes o cuando la brecha explota", relatan los mesadineristas.