Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el martes 2 de septiembre con el MEP y el CCL
A cuánto está el dólar blue hoy martes 2 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Cómo queda la brecha cambiaria.
- La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses
- La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo
- A cuánto cotiza el dólar blue hoy martes 2 de septiembre
- A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este martes 2 de septiembre
- A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este martes 2 de septiembre
- A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 2 de septiembre
- Dólar: vaticinan que seguirá subiendo y se vienen dos meses al rojo vivo
El dólar blue hoy martes 2 de septiembre cotiza a $ 1350 para la compra y $ 1370 para la venta en el inicio de la jornada. El paralelo viene aumentando sostenidamente, si bien desde el inicio del nuevo esquema cambiario acumula un retroceso de $ 5 (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).
Por su parte, el dólar oficial hoy martes 2 de septiembre se ofrece a $ 1345 para la compra y $ 1385 para la venta. La divisa ganó en una rueda lo mismo que en toda la semana pasada y llegó a tocar, al promediar la rueda, los $ 1390, su pico más alto desde la salida del cepo cambiario a mediados de abril.
La divisa quedó a $ 85 por debajo de la banda superior acordada con el FMI que este lunes, con el arranque de un nuevo mes, se actualizó a $ 1471,41. Vale recordar que, en caso de que supere ese valor, el BCRA deberá salir a vender dólares.
El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubicó en $ 1800,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,08%). El paralelo cotiza $ 140 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Previamente, la entidad sumó u$s 1993 millones tras la última revisión que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) del acuerdo vigente, cuya aprobación derivó en este desembolso.
De esta forma, las reservas brutas se ubicaron en u$s 43.023 millones desde los u$s 40.961 previos, monto clave para mantener el nuevo esquema cambiario en caso de necesitar intervenir si el dólar supera el techo de la banda, hoy en torno a los $ 1450.
Con los últimos movimientos, las arcas de la máxima autoridad monetaria quedaron en u$s 40.030 millones.
La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses
La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo
A cuánto cotiza el dólar blue hoy martes 2 de septiembre
El dólar blue hoy martes 2 de septiembre cotizó a $ 1370. En tanto, las otras cotizaciones del dólar quedan del siguiente modo:
|Cotización
|Compra
|Venta
|Dólar BNA
|$ 1345
|$ 1385
|Dólar Blue
|$ 1350
|$ 1370
|Dólar Mayorista
|$ 1342,31
|$ 1382,23
|Dólar CCL
|$ 1373,95
|$ 1388,14
|Dólar MEP
|$ 1377,07
|$ 1379,37
A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este martes 2 de septiembre
El dólar CCL o dólar cable hoy martes 2 de septiembre se consiguió a $ 1373,95 para la compra y $ 1388,14 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este martes 2 de septiembre
El dólar MEP hoy martes 2 de septiembre se ubicó a $ 1377,07 para la compra y $ 1379,37 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 2 de septiembre
El dólar oficial este martes 2 de septiembre opera a $ 1385 para la venta en las pantallas del Banco Nación tras la eliminación del cepo cambiario y la imposición de bandas de flotación entre $ 1000 y $ 1400.
El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:
|Entidad
|Compra
|Venta
|BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
|1.350,000
|1.390,000
|BANCO DE LA NACION ARGENTINA
|1.350,000
|1.390,000
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
|1.345,000
|1.407,000
|BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
|1.350,000
|1.390,000
|BANCO SUPERVIELLE S.A.
|1.257,000
|1.397,000
|BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
|1.345,000
|1.395,000
|BANCO PATAGONIA S.A.
|1.340,000
|1.390,000
|BANCO HIPOTECARIO S.A.
|1.335,000
|1.370,000
|BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.
|1.350,000
|1.390,000
|BRUBANK S.A.U.
|1.366,000
|1.388,000
|BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
|1.350,000
|1.390,000
|BANCO MACRO S.A.
|1.355,000
|1.402,000
|BANCO PIANO S.A.
|1.350,000
|1.395,000
Dólar: vaticinan que seguirá subiendo y se vienen dos meses al rojo vivo
Pese a las tasas altas y encajes por las nubes, la presión cambiaria no afloja. Con escándalos políticos golpeando al Gobierno y en las vísperas de las elecciones, el mercado empieza a mirar a septiembre y octubre, meses donde se espera que la tensión en la plaza continúe y se intensifique si el Gobierno sufre un revés en la provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre.
Y, si bien los analistas creen que el tipo de cambio se acercará al techo de la banda, apuestan a que no lo perforará.
