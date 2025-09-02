Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el martes 2 de septiembre con el MEP y el CCL

El dólar blue hoy martes 2 de septiembre cotiza a $ 1350 para la compra y $ 1370 para la venta en el inicio de la jornada. El paralelo viene aumentando sostenidamente, si bien desde el inicio del nuevo esquema cambiario acumula un retroceso de $ 5 (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).

Por su parte, el dólar oficial hoy martes 2 de septiembre se ofrece a $ 1345 para la compra y $ 1385 para la venta. La divisa ganó en una rueda lo mismo que en toda la semana pasada y llegó a tocar, al promediar la rueda, los $ 1390, su pico más alto desde la salida del cepo cambiario a mediados de abril.

La divisa quedó a $ 85 por debajo de la banda superior acordada con el FMI que este lunes, con el arranque de un nuevo mes, se actualizó a $ 1471,41. Vale recordar que, en caso de que supere ese valor, el BCRA deberá salir a vender dólares.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubicó en $ 1800,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,08%). El paralelo cotiza $ 140 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Previamente, la entidad sumó u$s 1993 millones tras la última revisión que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) del acuerdo vigente, cuya aprobación derivó en este desembolso.

De esta forma, las reservas brutas se ubicaron en u$s 43.023 millones desde los u$s 40.961 previos, monto clave para mantener el nuevo esquema cambiario en caso de necesitar intervenir si el dólar supera el techo de la banda, hoy en torno a los $ 1450.

Con los últimos movimientos, las arcas de la máxima autoridad monetaria quedaron en u$s 40.030 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy martes 2 de septiembre

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1345 $ 1385 Dólar Blue $ 1350 $ 1370 Dólar Mayorista $ 1342,31

$ 1382,23 Dólar CCL $ 1373,95 $ 1388,14 Dólar MEP $ 1377,07 $ 1379,37

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este martes 2 de septiembre

El dólar CCL o dólar cable hoy martes 2 de septiembre se consiguió a $ 1373,95 para la compra y $ 1388,14 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este martes 2 de septiembre

El dólar MEP hoy martes 2 de septiembre se ubicó a $ 1377,07 para la compra y $ 1379,37 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 2 de septiembre

El dólar oficial este martes 2 de septiembre opera a $ 1385 para la venta en las pantallas del Banco Nación tras la eliminación del cepo cambiario y la imposición de bandas de flotación entre $ 1000 y $ 1400.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.350,000 1.390,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.350,000 1.390,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.345,000 1.407,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.350,000 1.390,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.257,000 1.397,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.345,000 1.395,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.340,000 1.390,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.335,000 1.370,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.350,000 1.390,000 BRUBANK S.A.U. 1.366,000 1.388,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.350,000 1.390,000 BANCO MACRO S.A. 1.355,000 1.402,000 BANCO PIANO S.A. 1.350,000 1.395,000

Dólar: vaticinan que seguirá subiendo y se vienen dos meses al rojo vivo

Pese a las tasas altas y encajes por las nubes, la presión cambiaria no afloja. Con escándalos políticos golpeando al Gobierno y en las vísperas de las elecciones, el mercado empieza a mirar a septiembre y octubre, meses donde se espera que la tensión en la plaza continúe y se intensifique si el Gobierno sufre un revés en la provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre.

Y, si bien los analistas creen que el tipo de cambio se acercará al techo de la banda, apuestan a que no lo perforará.

