El dólar blue hoy jueves 5 de febrero se ofrece a $ 1435 para la compra y $ 1455 para la venta. El paralelo viene retrocediendo en su cotización y se ubica $ 75 por debajo del valor al que abrió 2026 ($ 1530 para la venta). En tanto, el dólar oficial hoy jueves 5 de febrero cotiza estable a $ 1415 para la compra y $ 1465 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa viene de perder 5 pesos durante el martes y se ubica $ 15 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). Así, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-0,34%). En cuanto a las demás cotizaciones, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo quedó en $ 1904,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones que tiene. En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1412,20 para la compra y $ 1462,10 para la venta, cerca del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1570,95. Vale señalar que, desde el inicio del 2026, las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, este febrero los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,8% correspondiente al dato del IPC de diciembre 2025. El Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares, este miércoles adquirió u$s 44 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), como parte del nuevo plan de acumulación de reservas que anunció en el cierre del año. En lo que va de 2026, ya sumó $ 1296 millones. De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 45.417 millones. El dólar blue hoy jueves 5 de febrero cotiza a $ 1435 para la compra y $ 1455 para la venta. El dólar CCL o dólar cable hoy jueves 5 de febrero se consigue a $ 1492,40 para la compra y $ 1498,30 para la venta. El dólar MEP hoy jueves 5 de febrero se ubica a $ 1456,30 para la compra y $ 1459,20 para la venta. El dólar oficial hoy jueves 5 de febrero opera a $ 1465. Banco por banco, así opera: Enero fue “un mes soñado” para el clima financiero que arrancó el año con viento a favor. Con un frente cambiario ordenado, señales de mayor previsibilidad macro y un renovado apetito por riesgo, los activos locales lograron sostener un desempeño positivo y consistente. La Consultora 1816 lo bautizó “enero inmejorable”. Leé la nota completa en este enlace.