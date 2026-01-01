El precio del dólar blue tras la apertura de mercados de este jueves 1 de enero 2026 es de $ 1.510 para la compra y y $ 1530.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 21.59%, es mayor que la volatilidad anual del 21.35%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar blue ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.550, mientras que su costo más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.150.

Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1225.0, según los datos registrados.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar blue ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.550, mientras que su costo más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.150.

Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1225.0, según los datos registrados.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

¿Cómo comprar dólares a precio oficial?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central suprimió las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: