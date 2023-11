Debutó el dólar blue con Milei: overshooting y cierre en alza

En la primera rueda tras el balotaje, el dólar blue arrancó firme, en $ 1100 para la compra y $ 1300 para la venta, con un spread récord entre ambas puntas de 200 pesos.

Sin embargo, en el corredor donde transitan los mayoristas del billete nadie convalidó ese precio, por lo que debieron ir bajándolo, hasta cerrar en $ 1050 para la compra y $ 1100 para la venta, en una rueda con muy pocas operaciones.

Sin volumen

Al no haber volumen, el precio pasa a ser testimonial. Por eso en las mesas ven al billete acercándose a los $ 1000, por el arbitraje que se puede hacer con el dólar cripto, el MEP y el contado con liquidación, todos en el orden de los $ 930, lo que representa $ 80 más caro que la cotización del dólar Bolsa el viernes previo a la segunda vuelta.

La tendencia hacia la dolarización se vio reflejada también en el mercado de futuros de Matba Rofex, donde el contrato para fines de diciembre se disparó 16% con respecto al viernes para irse a $ 790, mismo porcentaje que subió el contrato de enero de 2024, que se negocia ahora en 925 pesos. En tanto, 19% fue la suba de los contratos de enero y febrero, que pasaron a negociarse a $ 1020 y $ 1098, respectivamente.

"El mercado descuenta un aumento del tipo de cambio del 119% en diciembre", advirtió Salvador Vitelli, Head of Research de Romano Group.

El más alto

A su entender, el dólar para la exportación de 50% al oficial y 50% en CCL es el más alto en términos reales desde que comenzaron las devaluaciones segmentadas. "Es un tipo de cambio implícito de $ 613. Desde el 12 de abril que tenemos desdoblado el mercado de cambios oficial, de manera ininterrumpida, con el dólar soja 3", agregó.

Sin embargo, el saldo de compras del Banco Central fue neutro, sin haber podido comprar ni un solo dólar. Y eso que distintas industrias aprovecharon este nuevo tipo de cambio exportador, desde aceiterías, consumo, frigoríficos, bodegas, petroquímicas, petroleras, y siempre también se suman las constructoras.

Los bancos solicitaron al Central u$s 48 millones para afrontar hipotéticos retiros de depósitos luego del resultado del balotaje. Las solicitudes van en línea según los retiros, de forma de poder ir reponiendo.

"Lo que tenemos dudas es si a partir del 11 de diciembre las cuentas a la vista dólar linked van a seguir existiendo, porque no sólo representa incrementar la deuda del BCRA, sino darle un premio a los importadores sobre el valor de la cobertura cambiaria".

En total, según el Banco Central las entidades tienen una liquidez de u$s 5084 millones, contra u$s 4476 millones que habían tenido para el 20 de octubre, antes de las elecciones presidenciales, e incluso arriba de los u$s 4827 millones que tuvieron el 11 de agosto, antes

¿Qué espera el mercado?

"Milei dijo que no hay lugar para el gradualismo y esto hace pensar que estamos a la vuelta de la esquina de una fuerte devaluación y posiblemente sin desdoblamiento cambiario. No descartamos un dólar en torno a $ 1000, e incluso más alto si la transición es desordenada, ya que eso va a disparar al tipo de cambio", señaló Walter Morales, Presidente & Estratega de Wise Capital.

Si bien lo que se espera de Milei es una devaluación fuerte en el comienzo de su gobierno, el nominado como jefe de gabinete de asesores Carlos Rodríguez anticipó que se podría mantener un tipo de cambio de referencia para los futuros por debajo del tipo de cambio libre. Por otra parte, sigue la desconfianza ante una reestructuración de la deuda en pesos en el nuevo gobierno.

Exportadores

"Si el dólar mayorista se lleva rápidamente a $ 615, es decir 74% de aumento, a los bonos atados al tipo de cambio les resta subir entre 29% y 35%, ya que actualmente cotizan sobre la par. En otras palabras, estos bonos cotizan devaluación -36%", completó Morales.