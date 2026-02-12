Al cierre de los mercados de este jueves, 12 de febrero de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.420. Esta cifra demuestra una diferencia de -0,35% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento en los últimos dos días consecutivos. Este comportamiento sugiere un incremento en la demanda y una posible expectativa de devaluación de la moneda local, lo que podría influir en decisiones económicas a corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 20.11%, es menor que la volatilidad anual del 20.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.405. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos autorizan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).