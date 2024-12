Dólar 2025: las 3 advertencias de reconocidos economistas y a cuánto podría cotizar

De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el mercado continúa ajustando sus previsiones para el tipo de cambio nominal este mes. En lo que respecta al futuro del dólar en 2025, tres economistas advirtieron sobre el supuesto levantamiento del cepo.

Del informe elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), del que participaron 29 consultoras y 14 entidades financieras, se pronosticó para este mes que habría un tipo de cambio nominal en torno a los $ 1021.

De todas maneras, los mayores "ajustes" se concentran en los primeros meses del 2025. Para febrero se estimó que tendría un valor de $ 1064 por dólar.

Mientras que para marzo el pronóstico ubica a la divisa en $ 1085 . Esta tendencia sugiere que el mercado confía en la política cambiaria del gobierno de Javier Milei.

Por otro lado, los analistas sugirieron que el valor del tipo de cambio mayorista estaría en torno a los $ 1245 en un año.

¿Qué va a pasar con el cepo? Las 3 advertencias de reconocidos economistas

A través del artículo "Salir del cepo no tiene que ser inflacionario", el ex ministro de Economía Domingo Cavallo analizó la actualidad del dólar y explicó qué puede pasar si la administración libertaria decide avanzar con la unificación del tipo de cambio.

"Cuando se decida la eliminación completa del cepo, seguramente habrá un salto cambiario, pero ello no significa que se vaya a interrumpir el proceso de desinflación sino, por el contrario, podrá significar la consolidación de la estabilidad monetaria y cambiaria", explicó Cavallo.

En este sentido, el ex ministro de Economía vaticinó que " la eliminación completa del cepo provocaría una mayor reducción del riesgo país" , lo que facilitaría a la Argentina el acceso a financiamiento para soportar los vencimientos de capital de la deuda en dólares.

"Al mismo tiempo, ayudará a que haya saldos favorables en la balanza comercial para facilitar el acceso del Tesoro a la compra , con los pesos de su superávit fiscal primario, de los dólares que necesita para afrontar el pago de los intereses de esa deuda", puntualizó.

Por otro lado, el economista también precisó cuándo sería el mejor momento para eliminar el cepo de manera definitiva: "Debería considerar seriamente su eliminación en los primeros meses del año próximo".

Así, el exfuncionario resaltó que el Gobierno no debería esperar a después de las elecciones legislativas del 2025, sino que tendría que hacerlo antes para llegar a las fechas con la "economía estabilizada y reactivada", además de en "franco proceso de crecimiento por inversión y aumento de productividad".

La advertencia Salvador Di Stefano sobre el dólar

En los últimos días Salvador Di Stefano, conocido por ser uno de los gurúes más escuchados de la City, reafirmó que "no hay rumor sobre un levantamiento del cepo".

El economista explicó que el Gobierno no realizar esta medida porque, hasta el inicio de esta semana, tenía u$s 5000 millones de "reservas negativas".

" Desde 2019, no se les permite a las empresas multinacionales remesar sus ganancias al exterior . Si vos levantás el cepo, se lo tenés que permitir y si te piden comprar dólares, le tenés que vender. Hoy el Banco Central no tiene para vender", argumentó.

Por lo tanto, "hasta que no tengas u$s 15 mil millones positivos, no podés levantar el cepo". Aunque consideró que en 2026 el Ejecutivo puede optar por "hacerlo de a capas".

La advertencia de Diego Giacomini

En último lugar, el exsocio de Javier Milei y uno de los economistas que más conoce al presidente, Diego Giacomini reveló hasta cuándo puede durar el "veranito cambiario".

"La gran pregunta es si esto llega así hasta después de las elecciones legislativas, que sería octubre de 2025", se cuestionó en diálogo con Ahora Play. " A menos que aparezca plata de afuera, no veo que pueda durar tanto ", advirtió el director de la consultora Economía & Ética.

En este sentido, explicó que el carry trade del Gobierno es "transitorio", por lo que en algún momento debe convertirse en una "toma de ganancias", lo que va a empujar el valor de la divisa estadounidense y la inflación.