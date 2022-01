Dólar en alza: marchas y contramarchas de la devaluación oficial

La devaluación del peso contra el dólar mayorista oficial se viene dando al ritmo de una popular canción de Xuxa: "Un pasito para el frente y un pasito para atrás".

En algunas ruedas el Banco Central (BCRA) habilita un salto que es récord diario en once meses y parece que realmente sucederá aquello que anticipó Miguel Ángel Pesce, respecto de que el dólar iba a ir a la velocidad de la inflación. Pero luego corrige y se ralentiza el movimiento.

Por ejemplo, en los primeros días de esta semana el dólar mayorista avanzó 25 centavos, cuando entre lunes y martes de la semana anterior el incremento había sido de 34 centavos.

En lo que va del año, el dólar que administra el Central subió 1,8%, para ubicarse al cierre de ayer en $ 104,6033. Esto da una tasa efectiva mensual de 2,22% , que se encuentra muy lejos de la inflación, que las consultoras proyectan en torno al 4% para enero.

Ese 2,22% de devaluación mensual, de confirmarse al terminar enero, sería el valor más alto de suba nominal del dólar contra el peso desde marzo 2021 . Pero no cambia la trayectoria de un peso que se viene apreciando en términos multilaterales.

" Con la inflación mensual por arriba de 3,5% parece difícil, y poco recomendable, llevar la variación mensual del tipo de cambio por encima ", consignó Pedro Martínez Gerber, economista de la consultora PxQ.

Y añadió: " La suba de la tasa de política monetaria da margen para que el ritmo de variación diaria del tipo de cambio aumente, pero no demasiado ".

Para el director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, " es acertado el aumento en la tasa de depreciación del peso, pero es evidente que aún no es suficiente y esperamos siga al alza".

El economista añadió que el alza "tiene que compensar la suba en la tasa de Leliqs, para que el pasivo en el balance del BCRA no crezca por encima del activo , algo que el Central seguramente tenga en consideración".

Según Caprarulo, " la depreciación mensual del peso debería promediar por encima del 3,3% mensual ". Pero aclaró que "en el actual contexto de tensión con el FMI y con reservas internacionales en niveles bajos es difícil extraer conclusiones de los cambios diarios".

"Estos movimientos pueden ser producto del resultado diario de las operaciones del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), con alguna meta no declarada que tenga el Central, así como también una estrategia de no mostrar un sendero claro hasta no haya un acuerdo con el FMI", indicó Caprarulo.

Cómo viene el avance

Asimismo, Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, sintetizó el panorama: "E l crawling peg anualizado en lo que va de enero da 28,5%, mientras que la tasa de política monetaria está en 48,3% y la inflación, según estimaciones, está entre 50 y 55 por ciento. Aceleraron un poco si vemos los números, pero todavía no convergen con las variaciones en el nivel de precios en tasa ni en tipo de cambio ".

Reschini estimó que esta situación variara "gradualmente" en los próximos meses y que en enero el Central todavía " se sirve de su cliente cautivo que es el agro ".

Apreciación

Cabe señalar que en 2021 el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral mostró una apreciación del 17,7% en el peso. Esto se había empezado a corregir, pero con los últimos frenos al crawling hoy el peso está incluso un poquito más apreciado que al terminar 2021.