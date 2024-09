Del colchón a los bancos: crecen depósitos en dólares de pequeños ahorristas

En esta noticia Acelerada

Un dato importante sobre el aumento de los depósitos en dólares se está verificando en las últimas semanas: son los pequeños ahorristas los que están impulsando esa tendencia con dinero proveniente del clásico "colchón", tal como se denomina a las tenencias fuera del sistema que varían desde cajas en domicilios, armarios, y hasta latas de "Nesquick" escondidas convenientemente.

La violación de contratos por parte de varios gobiernos en las últimas décadas, el temor a que lo hagan -un clásico durante el kirchnerismo-, la economía en negro y los recuerdos del 2001 provocaron el auge del "colchón".

Los datos del BCRA muestran diferentes comportamientos según el tramo de que se trate.

Los analistas de Aurum Valores descompusieron esta tendencia según se trate de colocaciones menores al millón de dólares, entre u$s 1 millón y los u$s 20 millones y las colocaciones superiores a los u$s 20 millones.

En las dos últimas categorías predominan tenencia de empresas por sobre personas humanas obviamente por el monto en cuestión.

Desde la asunción de Javier Milei, las colocaciones vienen creciendo a un ritmo sostenido pero con una aceleración desde mediados de julio.

"Si bien en los depósitos en dólares. de menores montos se ve un cambio de tendencia que podría atribuirse a los depósitos que quisieran participar en la regularización de activos, no queda claro que toda esa mejora se pueda atribuir a un ingreso de divisas con ese fin ya que se dio a partir del momento en que el gobierno anunció que iba a intervenir en el mercado de contado con liquidación y el MEP por lo que podríamos pensar que están incidiendo ambos factores", destacó a El Cronista Pablo Repetto, Head of Research de Aurum.

El gráfico para los "argendólares", tal como se denomina a estas colocaciones, se mantiene estable desde enero para los depósitos entre un millón y los u$s 20 millones.

El total asciende a los u$s 3500 millones para este tramo en el que también predominan las empresas. Las bajas circunstanciales en este caso desde enero pueden asignarse al traspaso a las colocaciones en pesos, dado que los elevados valores involucrados difícilmente puedan tener como destino el "colchón".

Si se observa el comportamiento de los depósitos superiores a los u$s 20 millones en la gestión Milei se percibe un incremento desde los u$s 1500 millones en total correspondiente a este tramo. A mediados de junio se alcanzó un máximo cerca de los u$s 2250 millones para estar en la actualidad por debajo de los u$s 2000 millones por total.

Nuevamente, el traspaso a colocaciones a tasa en pesos, acciones o bonos puede haber incidido en este descenso. No el "colchón", obviamente.

En el tramo que contiene a los ahorristas, menor al millón de dólares, es en donde se observa el crecimiento sostenido en la gestión MIlei y la aceleración desde mediados de julio.

El costo de las cajas de seguridad impulsa en cierta medida al traslado del dinero al banco.

El costo por mes, según informa el BBVA por ejemplo, ascendía en junio a los $ 21.000 con IVA incluido.

El auge del colchón y la economía en negro provocó que en los últimos años surgieran empresas ofreciendo cajas de seguridad, con salas de reunión y hasta estacionamiento, ideal para transacciones inmobiliarias.

¿Qué pasará en las próximas semanas? El blanqueo seguramente hará crecer este segmento.

La sensibilidad argentina es alta a la volatilidad del dólar. Y de reojo se mira siempre a las reservas del BCRA, fuente de todos los problemas domésticos cuando un gobierno las despilfarra.