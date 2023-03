Cuántos dólares bajo el colchón tienen los argentinos

La tenencia de dólares de argentinos fuera del sistema financiero local sigue aumentando. La mayor desconfianza en el peso y en el atesoramiento de divisas en cuentas bancarias locales se reflejó en el último trimestre del año pasado con un nuevo incremento de dólares "bajo el colchón" y de depósitos en el exterior.

Entre octubre y diciembre de 2022, había u$s 246.946 millones de argentinos fuera del país. Si bien la cifra es alta, apenas representa un aumento de u$s 73 millones con respecto al trimestre anterior.

El BCRA vendió otros u$s 74 millones y el rojo supera u$s 1600 millones en marzo



Esta tenencia de moneda extranjera por parte de argentinos fuera del sistema financiero local representa el 58,1% del total de los activos externos de los residentes en el país (u$s 424.777 millones), según precisó el Indec en su informe de Balanza de Pagos.



Si bien aumentó nominalmente la cantidad de dólares bajo el colchón, cayó 1,4% en el total de activos externos.

El resto de activos externos se componen de participación de capital por Inversión directa (u$s 44.832 millones), activos de reserva por u$s 44.598 millones, y participación de capital y participaciones en fondos de inversión por Inversión de cartera, que alcanzó los u$s 41.512 millones.

Los pasivos externos, por su parte, totalizaron u$s 308.758 millones.