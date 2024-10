Cuándo puede llegar a producirse el rebote del dólar blue y MEP

La baja en los dólares financieros y el blue puede llegar a su fin en noviembre, una vez terminado el blanqueo en efectivo, e incluso tomar temperatura en diciembre, de cara a las vacaciones de verano.

Con el atraso cambiario, irse de viaje al exterior, ya sea a Chile de tour de compras, o incluso a las playas del sur de Brasil, y hasta a Uruguay, puede llegar a ser más barato que a la costa atlántica, a partir de los precios de carpas en Mar del Plata a $ 3,5 millones por la temporada en las playas del Sur.

Dólar tarjeta

El dólar tarjeta tiene el 30% de retención de Ganancias o Bienes Personales, más 30% de impuesto PAIS, pasa a valer $ 1600 hasta el 31 de diciembre, cuando desaparezca el impuesto PAIS, aunque al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, no le agrada el hecho de regalar divisas de las reservas para que los argentinos las gasten en el exterior, así que preferiría poner algún nuevo mecanismo que lo encarezca.

De todos modos, el MEP y el blue siguen conviniendo, por lo tanto en las mesas prevén mayor presión a partir del mes que viene, y en mayor medida en diciembre, cuando muchos opten por sacar los pasajes y estadías para veranear en el exterior.

Vacaciones

Si bien hay quienes usan la tarjeta, luego no pagan en pesos, para evitar el encarecimiento, sino que lo abonan con divisas con adquieren en el MEP en forma legal o en el blue para los que prefieren la informalidad, a un costo mucho más barato. La clave ahí radica en depositar los billetes entre la fecha de cierre de la tarjeta y la fecha de vencimiento, para que luego los impuestos no sean cobrados.

De todos modos, como el 30% de retención de Ganancias o Bienes Personales ya se puede usar a partir de abril o mayo, cuando hay que pagar esos impuestos, hay quienes pueden optar con pagar con pesos, lo que implica mayor salida de dólares de las reservas del Banco Central, lo cual no es una buena noticia cuando las reservas líquidas siguen en negativo.

Balanza deficitaria

"Históricamente la salida de dólares por turismo emisivo sobrepasa el ingreso de dólares por turismo receptivo (extranjeros que visitan el país), sin embargo, la magnitud del desbalance oscila, según sean las condiciones de competitividad", advierte un informa del Ieral, de la Fundación Mediterránea.

Cuando la competitividad cambiaria juega muy en contra del turismo en el país, la relación entre residentes que viajan al exterior y no residentes que vienen a vacacionar al país puede llegar a ser de 2 a 1.

Tendencia

"Hoy no se encuentra en niveles de desbalance tan marcados, pero sí se evidencia una tendencia muy marcada de deterioro mes a mes", alerta el paper.

La relación entre turismo emisivo y receptivo aéreo en los últimos tres meses se ubicó en 1,37, acercándose a los parámetros del 2019. En dicho año, el déficit de turismo había sido de US$ 2.600 millones. Además, solo el turismo emisivo había implicado la salida de US$ 7.850 millones.

En ese sentido, el saldo de dólares entre turismo emisivo y receptivo se constituye en una demanda neta de dólares adicional que influye en el balance de pagos y resulta un aspecto especialmente importante para este año en el que el gobierno aún se encuentra mejorando el balance del banco central, motivo por el cual enciende luces de alerta. Además, a mayor desbalance, peor es la performance de los sectores productivos asociados a la cadena de valor turística.

En el primer semestre del año el turismo emisivo demandó US$ 3.900 millones, y el saldo de balanza (neto de los ingresos por turismo receptivo) fue negativo por US$ 1.400 millones.

A partir del examen de tendencias, es posible prever que en el año la demanda de dólares por turismo emisivo se acercará a US$ 7.500 millones y el saldo podría ubicarse en torno a una salida neta por US$ 2.700 millones (con ingresos de turismo receptivo por alrededor de US$ 4.800 millones), de acuerdo con estimaciones preliminares.