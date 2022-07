Cosentino destacó el crecimiento de los FCI pero marcó: "Es una industria sensible"

El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Adrián Cosentino, se refirió a los fuertes rescates que se vienen observando en la industria de Fondos Comunes de Inversión (FCI) , y sin restarle trascendencia, recordó que se trata de "una industria muy sensible a los vaivenes del mercado".

En el marco de la presentación del Informe de gestión del ente regulador correspondiente al segundo trimestre del año, Cosentino marcó que la corrida desatada contra los bonos CER respondió a la aparición de una serie de "elementos de temor" que calaron hondo en una industria cuyos principales inversores son personas físicas cuyas decisiones "se ven impulsadas por fenómenos de naturaleza psicológica".

Pero dicha sensibilidad, subrayó, no solo no es nueva sino que, además, no es propia de la industria en la Argentina, sino en todo el mundo .

Pese a estos últimos movimientos, el titular de la CNV destacó el fuerte crecimiento que viene mostrando la industria de FCI en el año, que creció 23,37% y alcanzó un patrimonio administrado de $ 4,6 billones. "Es una industria que crece de manera sostenida. Son 657 fondos, con una masa de actores muy interesante", dijo. Y remarcó: " Crece sobre bases sólidas, pues en estos dos años no hemos tenido que intervenir ningún fondo ".

Hasta el 13 de junio, no obstante, la industria de los FCI venía registrando un crecimiento anual cercano al 30%. Y aún con la fuerte caída, desde la CNV hicieron hincapié en que "sigue mostrando un comportamiento positivo en una tendencia estructural de crecimiento".

Cosentino también aprovechó la presentación del documento para destacar la línea de liquidez que el Banco Central puso a disposición de los Fondos Comunes de Inversión. "Fue una medida muy atinada y fue muy bien recibida por los fondos. Les permitirá no tener que malvender sus tenencias ante la demanda de los inversores en momentos de volatilidad", indicó.

A su vez, también celebró el resultado de la licitación del Tesoro del martes, lo que le permitió al Ministerio de Economía obtener una tasa de rollover durante el mes de junio del 109%, con un financiamiento extra de $ 23.230 millones.

Por otra parte, el presidente la CNV también destacó el ingreso de nuevos emisores al mercado de capitales local , haciendo especial hincapié en que de las 12 nuevas empresas emisoras de Obligaciones Negociables (ON´s) entre el 1 de abril y el 15 de junio, 9 fueron pequeñas y medianas empresas.

En ese sentido, también hizo énfasis en las emisiones de bonos verdes. "Nuestro enfoque es que haya una oferta cada vez más amplia y movilizar recursos para el financiamiento productivo. El mercado de capitales si alcanza solo estas cuatro manzanas del microcentro no sirve, tiene que llegar a todos", expresó.