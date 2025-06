Córdoba testea el mercado global para financiarse y recomprar bonos por u$s 516 millones

La provincia de Córdoba empezará a ofrecerles a sus acreedores recomprar parte de la deuda en moneda extranjera que vence en 2027. A la vez, emitirá nuevos títulos de deuda en dólares con vencimiento a siete años a partir del momento de la emisión. La recompra será de hasta u$s 516 millones y la nueva colocación será de hasta u$s 800 millones.

"La oferta de compra no está supeditada a un nivel mínimo de participación de los títulos de deuda existentes, pero sí está sujeta, entre otras condiciones, al cierre simultáneo (o anterior) de una nueva emisión de títulos globales, por un monto de capital total suficiente para financiar la oferta de compra, a un precio y con sujeción a términos y condiciones aceptables para la provincia, a su exclusivo criterio", detalló.

En un comunicado, Córdoba precisó que pagará u$s 995 por cada u$s 1000 de capital de títulos de deuda existentes aceptados en el marco de la oferta de compra. Además del precio de compra, los tenedores de títulos de deuda existentes acepten la oferta recibirán los intereses devengados e impagos desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de liquidación

"Si el precio de compra de todos los títulos de deuda existentes válidamente presentados superara el monto de compra total, la Provincia, a su exclusivo criterio, aplicará un factor de prorrateo a las ofertas de venta", detalló en el comunicado.

Por otro lado, indicó que ofrecerá títulos de deuda por hasta u$s 800 millones, denominados y pagaderos en dólares estadounidenses en el exterior, a una tasa de interés fija, con vencimiento a siete años desde la fecha de la emisión y liquidación, a ser integrados, suscriptos y pagaderos en efectivo en esa misma moneda en el exterior.

La provincia pagará intereses semestralmente a partir de la fecha de emisión y liquidación hasta el día del vencimiento. Además, el capital de los títulos de deuda se amortizará en cuotas anuales y consecutivas a partir del mes 60 desde la fecha de emisión y liquidación.

"Los títulos de deuda constituirán deuda pública externa directa, general, incondicional y no subordinada de la Provincia. Los títulos de deuda no tendrán privilegio alguno entre sí y tendrán igual grado de privilegio en relación a toda la restante deuda pública externa no subordinada de la Provincia", destacó.