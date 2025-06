Con un dólar estable, a cuánto deberían llegar las reservas y por qué aún hay "escasez de divisas"

A mediados de abril, el Gobierno flexibilizó el cepo cambiario y estableció un nuevo esquema de flotación entre bandas para el dólar. Ambos anuncios se produjeron en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que ya destinó u$s 20.000 millones al Banco Central (BCRA).

No obstante, la administración de Javier Milei debe cumplir una primera meta de acumulación de reservas (u$s 5.000 millones) con el organismo internacional, la cual está prevista para este mismo mes de junio.

Sin embargo, durante este tiempo, el Presidente fue claro y contundente: mientras el tipo de cambio no llegue al piso de la banda , la entidad que preside Santiago Bausili no comprará dólares.

Por ese motivo, el Gobierno comenzó a tomar otras medidas clave para sumar divisas y cumplir el primer objetivo que tiene con el Fondo. En primer lugar, la licitación de Bonte 2030 -bono en pesos que se compra con dólares-, logró que el Ministerio de Economía capte u$s 1.000 millones.

Sumado a ello, el Banco Central acordó esta semana un nuevo REPO con bancos internacionales por u$s 2.000 millones, monto que producirá un fortalecimiento de las reservas internacionales, en un contexto en el que no se están comprando divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MLC) .

A estas licitaciones, también se les suma el plan para que los argentinos utilicen y vuelquen los dólares que tienen "debajo del colchón" al sistema financiero. Estas tres medidas fueron bien recibidas por el FMI.

Bonte 2030 y un nuevo REPO, dos licitaciones clave para acumular reservas y cumplir la primera meta con el FMI

"Le damos la bienvenida a las medidas anunciadas esta semana por el Banco Central y el ministerio de Economía porque representan un nuevo paso importante en el esfuerzo para consolidar la baja de la inflación, apoyar la estrategia de financiamiento del Gobierno y reforzar reservas", señaló la portavoz del Fondo, Julie Kozack, quien confirmó que "una misión técnica visitará Buenos Aires a fines de junio" .

Sin embargo, previo a la licitación del REPO, un informe de la Fundación Capital analizó los puntos que debe tener en cuenta el Gobierno para acumular reservas y lograr "una verdadera flotación" cambiaria .

Cuántas reservas se necesitan para mantener un dólar "calmo"

Los analistas explicaron que la acumulación de reservas es fundamental para levantar las restricciones que aún están pendientes. "El cepo cambiario solo se liberó parcialmente para las personas. La mayor demanda de las personas físicas se cubrió con mayores liquidaciones del agro en el mercado oficial de cambios dada la eliminación del dólar blend ", señalaron.

Ahora bien, tomando en cuenta que las reservas brutas se ubican por encima de los u$s 38.000 millones, dicho nivel "no es suficiente para una liberación total, permaneciendo las empresas con restricciones para acceder libremente a adquirir divisas ".

En base a un análisis de la organización, en el que tomaron como base las "fórmulas de De Beaufort Wijnholds & Kapteyn y Bastourre, Carrera, Ibarlucía & Redrado", advirtieron que el nivel adecuado, según el criterio comercial (equivalente a cuatro meses de importaciones), es de unos u$s 25.000 millones.

"Si se siguiera el criterio financiero (contemplando la deuda externa con vencimiento en los próximos 12 meses, un coeficiente respecto al M2 acorde con un tipo de cambio flexible y un ratio que contempla el riesgo país), el nivel óptimo sería de u$s 23.000 millones", apuntaron.

Sumando ambos criterios primordiales para la economía argentina, las reservas adecuadas deberían ser de unos u$s 48.000 millones.

Según Fundación Capital, las reservas brutas -sin el swap con China- serían de poco menos de u$s 26.000 millones

"Actualmente, el stock de reservas brutas asciende a unos u$s 39.000 millones. Unos u$s 13.000 millones correspondientes al swap con China (acuerdo contractual entre dos partes que permite intercambiar flujos de efectivo o pasivos de dos instrumentos financieros diferentes ), son precisos activarlos para poder utilizarlos, por lo que no deberían considerarse ", indicaron los especialistas.

Según el cálculo, esto deja un remanente de unos u$s 26.000 millones, sin considerar un análisis más exigente de reservas netas (u$s 5.000 millones), dejando entrever que el país atraviesa un período de "escasez de reservas".

Qué pasa si el Gobierno no engrosa las reservas brutas del Banco Central

El informe sostiene que es complejo que se prolongue la continuidad del "cepo parcial" si no se acumulan reservas. "Actualmente, las mismas alcanzan para cubrir la demanda de las personas físicas, sin corridas cambiarias, siendo que los depósitos a plazo fijo privados en pesos en poder de la gente suman $ 12 billones y los títulos del Tesoro en sus manos unos $ 7 billones aproximadamente", precisaron.

Si bien es cierto que el Gobierno debe cumplir una meta de acumulación de reservas, los analistas entienden que "el desafío cambiario está en mejorar la productividad y aumentar las reservas".