Colapsa el dólar: ¿son los bonos en pesos una nueva oportunidad?

El BCRA venderá dólares en el CCL para absorber pesos que emite por la compra de reservas.

De esta manera, el gobierno quiere apagar el tercer motor de emisión, complementando el freno a la monetización del déficit y la casi completada eliminación del déficit cuasi fiscal. El CCL baja 7,5% y tiene su mayor caída desde noviembre.

Con esto, el equipo económico busca frenar la suba de la brecha cambiaria y por ello, las opciones en pesos podrían ser ganadoras si es que Caputo es exitoso con el plan para frenar al dólar.

Los bonos reaccionan al alza a las medidas del Gobierno: dónde está el foco en el corto plazoLos bonos argentinos en dólares festejan la baja en la inflación en EE.UU.

Atacando la brecha

El equipo económico anunció que los pesos que se emitan por compras de divisas en el mercado libre de cambios serán retirados con ventas de divisas vía CCL.

Con esta medida, si el BCRA comprara u$s 100 millones, hoy emitiría $92.175 millones (valuados al dólar oficial a $921,75).

Para retirar los pesos debería vender u$s 65 millones vía CCL, sumando reservas por u$s 35,1 millones sin aumentar pasivos.

Lo que busca el Gobierno es apagar el tercer motor de emisión, complementando el freno a la monetización del déficit y la casi completada eliminación del déficit cuasifiscal.

Adrián Yarde Buller, estratega y economista jefe de Facimex Valores, explicó que el anuncio muestra a un equipo económico incómodo con el aumento de la brecha, pero apegándose a su libreto y buscando generar confianza.

"Al costo de ralentizar la acumulación de reservas, el objetivo es agregar oferta en los dólares financieros para reducir la brecha, endureciendo la postura monetaria y "aprovechando" la brecha para acelerar el saneamiento del balance del BCRA, comentó.

La reacción del mercado cambiario fue positiva en las primeras horas del lunes.

Tanto el dólar MEP como el CCL caen 7% y 7,5% respectivamente, siendo su mayor retroceso desde noviembre de 2023.

Los analistas de Cohen detallaron que la estrategia del equipo económico recientemente anunciada aumenta la oferta en el CCL a costa de que el BCRA no acumule reservas.

"En una operación de exportación de u$s 100 millones, debido al blend que retiene el 20% y otras operaciones, el BCRA solo retendría alrededor de u$s 29 millones, lo que equivale a un 35%. Será crucial observar cómo funciona este nuevo esquema, ya que hasta ahora el BCRA ha comprado muy poco y podría incluso necesitar vender divisas en los próximos meses", sostuvieron.

"Lo que para el MULC puede ser un volumen escueto, para el CCL puede ser un volumen suficiente para influir los precios. Las compras de las últimas cuatro ruedas de u$s 154 millones o u$s 39 millones diarios pueden parecer escasas para el mercado de cambios oficial, pero hubieran implicado a la brecha del momento una oferta acumulada de u$s 101 millones o u$s 25 millones diarios en el CCL", detallaron los analistas de PPI.



Además, señalaron que, "para un mercado como el de CCL que opera en promedio u$s 75 millones diarios, es una cifra más que significativa", dijeron.



Oportunidades en pesos

Por lo tanto, lo que se espera es que la brecha pueda verse reducida, cayendo el atractivo en buscar posiciones de dólares y elevando el interés por las posiciones en pesos.

Dentro del menú de pesos, allí dependerá de la visión que tenga el inversor en relación al futuro de la inflación y tipo de cambio oficial. Las opciones son tanto bonos CER asi como también en Lecap.

Los analistas de Grupo IEB ven valor en las Lecap y en la deuda CER.

"Si se cree que la inflación para fin de año esté por debajo del 4%, tiene sentido tomar posiciones más largas en la curva de lecaps que actualmente opera con tasas efectivas mensuales (TEM) en torno a 4,2% a partir de enero 2025", detallaron.

Por otro lado, agregaron que con respecto a bonos CER, ven valor en el tramo medio de la curva, en especial los bonos a partir de 2025 que operan con TIRs positivas y ofrecen una buena oportunidad.

"Preferimos estirar un poco duration y sobreponderar los bonos 2026 donde nos gusta el TX26 que actualmente opera con una TIR de CER+5,2%", comentaron.

Maximiliano Donzelli, Manager de Estrategias de Inversión de IOL invertironline, no cree que sea conveniente dolarizar ya que con la suba del 40% en los últimos dos meses, entiende que el dólar se acomodó a cierto atraso que venía teniendo.

En cuanto a las estrategias en pesos, Donzelli considera que hay valor en las Lecap y en bonos CER, en función del plazo y el riesgo a asumir.

"Para inversiones a menos de 6 meses, preferimos las LECAP como a octubre o noviembre (S14O4/S29N4). Dan niveles de inflación acorde a las expectativas actuales y podes ganar si incluso baja más fuerte la inflación del nivel 4,5% esperado", sostuvo.

Por otro lado, remarcó que, para un plazo más de 6 meses a 1 año preferimos el TX26 con rendimiento real positivo que paga CER mensual + 0,5% mensual con lo cual tenes cobertura y que amortiza desde noviembre en 5 cuotas semestrales con lo cual permite recuperar capital", detalló.

La curva CER opera con tasas positivas en todos los tramos. La deuda de corto plazo ya rinde 0%, mientras que los bonos con duration a 1 año y 1 año y medio rinden entre 4% y 6%.

Los títulos de mayor plazo operan con tasas reales que se acercan al 8%.

Yarde Buller explicó que el tramo largo CER vuelve a ser atractivo, con tasas reales entre 6,0-7,5%.

"Los break evens de inflación están algo por debajo de nuestro escenario base, pero la fuerza de la desinflación amerita balancear la exposición. Las tasas de interés reales en el tramo largo volvieron a la zona de 6% a 7,5%, más que atractivas en un escenario de consolidación fiscal acelerada y unificación cambiaria gradual. Destacamos especialmente el Boncer de no-viembre de 2026 (TX26), el Boncer de junio de 2026 (TZX26) y el Boncer de marzo de 2027 (TZXM7)", comentó.

Además de las medidas recientemente anunciadas, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, también considera que la brecha se va a comprimir debido a que los exportadores van a empezar a vender porque el CCL está alto.

Además, remarcó que también hay un tema relevante que son los dólares que van a entrar por el blanqueo con fecha al 30 de septiembre para presentar las declaraciones del primer período para pagar el 5%.

"Se cree que se van a blanquear entre u$s 25.000 y u$s 40.000 millones, por lo que entrarán entre u$s 2000 y u$s 3000 millones. Este acontecimiento fortalecerá las reservas y se sumará a la integración del RIGI en agosto que traerá dólares que movilizarán la economía. Por esto, entiendo que la brecha tendría que comprimirse", sostuvo.

Bajo este panorama, Lazzati ve valor tanto en los Bopreal, como una estrategia en dólares, asi como en Lecap para las inversiones en pesos.

"Para un inversor conservador, recomiendo los Bopreales para estar dolarizados y ganando una tasa en dólares. El BPJ25 es un bono que se utiliza como un plazo fijo porque va a pagar en dólares todos los meses de aquí hasta su vencimiento y está rindiendo 6,5%. Mientras que el BPY26 rinde un 22% en dólares anuales. Para inversores más arriesgados, recomiendo Lecaps que están rindiendo entre 65 y 70% aproximadamente en pesos, como las que vencen en febrero y marzo del 2025", remarcó

Agustín Helou, trader de Portfolio Investments, señala que la decisión de cartera dependerá del perfil del inversor, aunque encuentra oportunidades tanto en lo que respecta a los pesos como a los dólares.

"Para el contexto actual al CCL lo veo más barato que caro, no quita que si van mejorando las cosas, el precio actual no sea tan barato. En resumen depende un poco lo que esperes hacia adelante, si queres estar tranquilo y no estás muy optimista, dolarizar es una buena opción. En cambio si el inversor está optimista, puede apuntar a la curva CER a hacer carry con TZX26 o TX26.", comentó.