Cepo al dólar: nuevo escenario complica el acceso a u$s 15.0000 millones

El deadline que le había dado el presidente Javier Milei al ministro de Economía, Luis Caputo, para levantar el cepo cambiario había sido a principios de julio. Sin embargo, como dijo el propio Milei, hacen falta u$s 15.000 millones para estar tranquilos y evitar cualquier tipo de contingencia de corrida cambiaria.

Pero los dólares no llegan y en el gabinete económico ahora le puso nueva fecha a la apertura del cepo para diciembre. Con un riesgo país en 1300 puntos, y una tasa de la Fed que no baja del 5,5%, si la Argentina quisiera salir al mercado de deuda le sería imposible: 18,5% debería pagar para conseguir dólares.

Mientras el equipo económico negocia con el FMI un préstamo por u$s 5000 millones, en los próximos días vendrán bancos de Dubai para sondear al país.

La carta que se guardan en el gabinete es que desde Arabia Saudita y los Emiratos Arabes puedan llegar a desembolsar hasta u$s 10.000 millones, pero la guerra en Medio Oriente le pone palos en la rueda al auxilio que necesita la Argentina para poder salir del cepo.

"Salir del cepo en diciembre sería un golazo para la cuenta capital y para el funcionamiento en general de la economía", dice un banquero de trato frecuente con el Gobierno, con la esperanza de que se pueda lograr este hito antes del 2025.

Entre los prestamistas, no sólo está el Fondo, sino también el BID y el Banco Mundial, mientras que eventuales privatizaciones podrían llegar a aportar u$s 5000 millones, más lo que se recaude por el blanqueo de capitales.

No se descartan préstamos locales por u$s 2000 millones y poner bonos soberanos en garantía para un REPO, ahora que subieron de precio y no se debe poner el triple, como cuando valían 30 centavos.

"Hay que ver si no se descontrola antes todo lo social y asusta toda esta ingeniería internacional", alerta el CEO de una de las entidades financieras más importantes del país.

Si bien la brecha cambiaria se encuentra en mínimos, el alerta es que si se abre el cepo totalmente, se producirá una gran demanda por parte de las empresas para girar dividendos a sus casas matrices en el extranjero.

También por parte de importadores, por la deuda comercial que tienen con sus proveedores del exterior. Si bien el BCRA sigue comprando divisas, y las reservas netas volvieron a ser positivas, es sin contar los Bopreal a pagar en los próximos 12 meses por u$s 1600 millones, y el 30 de abril hay que usar u$s 1000 millones para pagos al FMI.