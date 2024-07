Cepo al dólar: flexibilizan controles y el mercado ya le ponen fecha de finalización

El BCRA flexibilizó el cepo cambiario a través de tres medidas dadas a conocer el martes por la noche y ahora en el mercado crece la especulación que se levantarán todos los controles cambiarios antes de fin de año.

Los bonos CER muestran señales clave sobre la inflación esperada y la salida del cepo: cuáles son los preferidos

"El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio un nuevo paso en el proceso de remover y flexibilizar las regulaciones de acceso al mercado de cambios, que tiene como objetivo final la eliminación total de las restricciones", adelantó la institución en un comunicado.



Cuáles son las principales medidas y cómo recibieron en el mercado la decisión del BCRA

Importaciones

El Banco Central decidió cortar los plazos para las empresas que acceden al Mulc para pagar importaciones: los de bienes suntuarios y autos se podrán hacer a los 90 días, y el resto, exceptuando energía y otros bienes sensibles como los de salud, fertilizantes y otros destinados a la canasta básica, podrán hacerlo en dos cuotas mensuales equivalentes en lugar de cuatro, como lo hacen actualmente.

Exportaciones

Por otro lado, subió el monto que los exportadores de servicios no están obligados a liquidar en el Mulc de u$s 12.000 a u$s 24.000 por año.

Compra de dólar MEP y CCL

El BCRA también definió que las personas que habían recibido alguna ayuda por parte del Estado durante la pandemia o que se benefician con subsidios a los consumos de servicios públicos ahora también podrán comprar dólar MEP y CCL.

Fin del cepo, más cerca

Desde Cohen Aliados Financieros destacaron que el BCRA comunicó tres medidas que flexibilizan el acceso al mercado libre de cambios con el objetivo final de eliminar el cepo.



En tanto para Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, pese a que "las medidas anunciadas del BCRA tienen un impacto limitado hoy, empiezan a mostrar un rumbo del levantamiento gradual del cepo hacia el que se busca ir tal vez antes de fin de año".

"Probablemente lo más relevante es que se empieza a flexibilizar el acceso a importaciones de 4 a 2 cuotas. De esta manera se empieza a reducir el stock de deuda porque al acumularse con las cuotas anteriores ya se estará pagando más del 100% de las importaciones", recalcó

"Esto debería contribuir a la baja de la inflación, pero reduce la capacidad de acumulación de reservas que venía siendo baja. Es por eso que será fundamental que el Tesoro ocupe ese rol comprando dólares con superávit fiscal para llevar tranquilidad sobre la capacidad de pago de la deuda en moneda dura", concluyó Casabal.