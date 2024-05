Cepo al dólar: datos clave confirman cuándo espera el mercado que se levanten las restricciones

El BCRA logró adjudicar u$s 1709 millones de Bopreal 3. Con esto, totaliza u$s 2905 millones en esta serie. En la última licitación se convalidó un dólar de $ 1350, es decir, 28% por encima del CCL.



Para gran parte de los analistas, este dato implica que el mercado está viendo que sucederá con los controles cambiarios y está actuando en consecuencia.

Resistieron el rally sin perder en el camino y ahora son la inversión que más promete

Resultado del Bopreal

La semana pasada el BCRA licitó exitosamente el Bopreal serie 3.



Esta vez estaban habilitadas para participar las empresas con dividendos pendientes de pago a accionistas en el exterior, así como también los no residentes que hayan cobrado dividendos en pesos en el país los últimos años.

También se aclaró que estarían gravados con el impuesto PAIS por lo que el tipo de cambio implícito de licitar continuó siendo de $ 1350 aproximadamente

Con esta habilitación, se les abrió una ventana de oportunidad para que los accionistas no residentes puedan cobrar dividendos luego de casi 5 años de "cepo".

De esta manera, el BCRA logró adjudicar u$s 1709 millones, alcanzando un total adjudicado de u$s 2905 millones en esta serie, el cual tiene un tope de u$s 3000 millones.

De esta última licitación solo u$s 69 millones de lo adjudicado correspondió a empresas con deudas por importaciones mientras que los restantes u$s 1640 millones fueron posturas para giro de dividendos.

Debido a que el Bopreal se suscribe en pesos, con esta licitación se generó una importante absorción de pesos que le quita presión al tipo de cambio de aproximadamente 13% de la base monetaria.

¿Presión cambiaria o cepo por más cepo?

El debate en el mercado pasó luego sobre qué es lo que efectivamente significa el hecho de que parte del mercado suscriba títulos a un tipo de cambio de $ 1350, lo cual implicaba un 27% por encima del valor actual del tipo de cambio contado con liquidación (CCL).

Las opciones son diversas.

La primera alternativa es que parte del mercado podría estar viendo que el CCL está atrasado ya que el valor del dólar libre de ser girado al exterior se ubicaría un 28% por encima del precio actual.

Juan Manuel Truffa, director de Mercados Para Todos, detalló que del resultado de la licitación del Bopreal surge la cuestión del nivel del tipo de cambio actual.

"Creemos que no resulta correcto llamar libre al CCL con el actual esquema de restricciones y blend que opera sobre el mismo, por lo que no tenemos claro si dadas estas cuestiones es un mal precio dolarizar a $ 1340. En todo caso, creemos que esa nueva brecha es un resultado de la magnitud de las restricciones y el nivel de represión financiera que aún persisten en el esquema de control de cambios actual. Un resultado que las vuelve a poner en evidencia", afirmó.

La última licitación del Bopreal 3 dejó como resultado al segundo tipo de cambio más alto en todas las licitaciones llevadas a cabo en este activo.

Como segunda opción podría ser que el mercado está viendo un cepo por más tiempo.

En otras palabras, los inversores prefieren convalidar hoy un tipo de cambio para girar al exterior 28% más caro porque ven que las restricciones se van a mantener en el tiempo y ven más conveniente hacerlo hoy antes que esperar a la liberación del cepo.

Juan Pedro Mazza, estratega de renta fija de Cohen, explicó que era esperable ver un flujo elevado de suscripciones.

"Los inversores que entraron a la licitación son aquellos que no pudieron girar dividendos a los accionistas del exterior a su casa matriz desde hace al menos hace cuatro años. Por lo tanto, estos entraron a cualquier precio ya que no hay certeza de cuándo se volverá a abrir esa ventana de oportunidad de girar dólares al extranjero", explicó Mazza.

De esta manera, el estratega de Cohen considera que la variable que más influyó fue la permanencia del cepo por más tiempo, en detrimento de las presiones cambiarias.

"Yo no creo que haya entrado tanto en el cálculo de quienes entraron, cuál es el tipo de cambio al que se entra. Lo que primó fue el hecho de que se les abrió la posibilidad de girar al exterior y por ello entraron ahora ya que se les permitió. Me parece que va más de la mano la idea de están viendo el cepo por más tiempo. Si estuviesen esperando que el cepo se abra ahora no entran", detalló Mazza.

A poco de concluir las emisiones previstas de Bopreal por un total de u$s 10.000 millones, el perfil de vencimientos de estos instrumentos sería de u$s 1170 millones este año (comenzando en julio).

Luego, los vencimientos alcanzarían los u$s 2340 millones en 2025, u$s 2273 millones en 2026 y u$s 5188 millones en 2027 (sin contemplar rescates anticipados de BOPREAL serie 1).

Juan Manuel Franco. Economista Jefe de Grupo SBS, coincide en que al convalidarse un tipo de cambio de $1340, para determinada parte del mercado, posiblemente los controles de cambios persistan por un tiempo más, llevándolos a convalidar ese nivel de CCL.

A su vez aclaró que el hecho de que se haya convalidado un CCL de 28% por encima del valor actual, no implica que sea el tipo de cambio de convergencia.

"Esto no quiere decir que ese nivel sea un potencial nivel ante una remoción de los controles, pero sí que algunos crean que estos continuarán. De hecho, si se miran las tasas en los futuros de dólar, se llega a la conclusión de que el mercado en su conjunto no descuenta que pueda haber un salto discreto en el tipo de cambio en el corto plazo", explicó.

Nery Persichini, head de estrategia de GMA Capital, remarcó que el resultado de la licitación del Bopreal dejó en evidencia que hay una importante maza de empresas que están dispuestas a pagar $ 270 por encima del CCL.

"Aceptaron un tipo de cambio financiero que implica una brecha de 52% contra el precio oficial, y no de 21% como indica la comparación contra el CCL", dijo.

En ese sentido, agregó que el hecho de que haya demanda financiera de grandes empresas en una zona 26% superior al dólar de mercado no es un aliciente en el debate cambiario, sino todo lo contrario.

"Es la ratificación de que el cepo sigue operando a través de regulaciones cruzadas, límites diarios para operar en el mercado de capitales, impuesto PAIS, parking y esquemas diferenciales de tipos de cambio, entre otros", remarcó.