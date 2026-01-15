La actividad finaciera de estos días se vio afectada por una nueva baja del dólar, que tocó el mínimo de enero, en una rueda influida por la licitación de bonos en pesos. En ese contexto, el Banco Central realizó la mayor compra del mes al adquirir u$s 187 millones y absorber cerca del 70% del total operado en el mercado de divisas extranjeras.

En el mercado bursátil, la rueda fue negativa tanto para acciones como para bonos. El riesgo país volvió a ubicarse cerca de los 600 puntos como consecuencia del mal desempeño en Wall Street y por un dato de inflación de diciembre más alto de lo esperado.

El índice S&P Merval cayó 2,8% en pesos y cerró en 2.950.111 puntos, lo que refleja el clima adverso del mercado local. En tanto, los bonos soberanos en dólares registraron una baja promedio de 0,3%, en línea con la cautela y la incertidumbre financiera.

Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar este jueves 15 de enero

Este jueves, 15 de enero de 2026, la cotización del dólar oficial tras la apertura de mercados es de $ 1430 para la compra y $ 1480 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina, según los datos actualizados a las 12:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 37.90%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 25.23%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La actividad financiera vio una baja esta semana.

Cayó el precio del dólar: ¿cuál es más barato, el blue, oficial o MEP?

En medio de esta tensión cambiaria, algunos ahorristas todavía eligen al dólar como opción de inversión, pero con la nueva suba, se genera la interrogante sobre cuál si conviene comprar oficial, blue o MEP, mientras que el plazo fijo se mantiene como la opción más elegida, a pesar del recorte de tasas de interés.

En esta línea, la divisa norteamericana presentó una cotización oficial de $ 1455/1505 en el inicio de esta semana , mientras que a esta hora se ofrece en los siguientes valores:

Tipo de dólar Compra Venta Blue $ 1485 $ 1505 Oficial $ 1430 $ 1480 MEP $ 1478 $ 1480 Contado con Liqui $ 1516 $ 1517 Cripto $ 1515 $ 1532

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este jueves 16 de octubre?

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Nación 23,5% Santander 21% Galicia 22% Banco Provincia 23,5% BBVA 22% Macro 24,5% GGAL — Credicoop 23% ICBC 23,5% Banco Ciudad 20,5%

El dólar cotiza a la baja esta semana.

¿Cuánto paga un plazo fijo UVA?

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, aunque los más frecuentes son los tradicionales a 30 días, también hay una opción ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.

El IPC de los últimos 6 meses: