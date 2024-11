Blanqueo de capitales: sigue el goteo de depósitos después del cierre de la primera etapa

Los depósitos en dólares de privados cayeron otros u$s 105 millones el miércoles pasado (última cifra del Banco Central) y se contrajeron u$s 917 millones en las primeras siete ruedas tras el fin de la etapa 1 del blanqueo, cuando ya se pudo retirar las divisas.

Con los movimientos del miércoles, los depósitos en moneda extranjera acumulan una suba neta de u$s 14.672 millones desde el 14 de agosto pasado.

El 8 de noviembre concluyó la primera etapa del Régimen de Regularización de Activos, la única en la que podía regularizarse dinero en efectivo. Los resultados arrojaron al 9 de noviembre pasado un total de bienes declarados por u$s 23.321 millones.

Carry trade: cuántos pesos hacen tasa y amenazan con volver a dolarizarse

Dólar tarjeta: el BCRA quiere que se pague con MEP

Reservas del BCRA

En lo que va del mes, el BCRA incrementó sus reservas brutas en u$s 2255 millones, llevando el stock de las reservas brutas a u$s 30.873 millones.

El principal motor de este aumento fue el incremento de los encajes bancarios, que sumaron u$s 2146 millones gracias a la migración que los bancos comenzaron a hacer a las cuentas del BCRA de los depósitos en moneda extranjera derivados del blanqueo, según informan los analistas de la consultora LCG.

De compras

Además, el BCRA mantiene una postura compradora en el MULC, con un saldo acumulado de u$s 1310 millones en lo que va del mes. Esto se explica por una combinación de factores, según enumeraron n en la consultora LCG:

1. Mayor liquidación de exportadores incentivada por la expectativa de una profundización del atraso cambiario y la oportunidad de hacer carry trade con el producido de la liquidación.

2. Una menor demanda de dólares por parte de los importadores, que prefieren mantener pesos para aprovechar la rentabilidad del carry.

3. El aumento de los préstamos en dólares, que sumaron u$s 459 millones en lo que va del mes hasta el 20 de noviembre.

4. La colocación de ON que aumentan la oferta en el mercado oficial.

Pagos al FMI

Por otro lado, los pagos al FMI y a otros organismos internacionales redujeron las reservas en u$s 1110 millones. Finalmente, la categoría "Otros" registró una disminución de u$s 441 M, principalmente debido a la depreciación del yuan y su impacto en el swap, junto con la desvalorización del oro.

Las reservas netas se ubican en -u$s 5321 millones, y según la metodología del FMI, ascienden a -u$s 5581 millones. La meta es acumular u$s 9700 millones de reservas para el 31 de diciembre. Hasta el momento, el BCRA ha logrado acumular u$s 5662 millones, faltando casi u$s 4000 millones por cubrir.