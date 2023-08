BCRA sigue con su racha de compras y sumó u$s 180 millones para las reservas

El Banco Central incrementó la compra de dólares para sus reservas a través del mercado oficial de cambios, impulsado por las liquidaciones de los exportadores que siguen aprovechando el salto devaluatorio que dispuso la entidad, en medio de una jornada en la que cedió parcialmente la presión sobre los dólares paralelos.

La autoridad monetaria registró este jueves un saldo a favor de u$s 184 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. Así, acumula compras netas por u$s 647 millones en la semana y más de u$s 780 millones en el acumulado del mes.

"La combinación de tipo de cambio fijo y tasas de interés elevadas generan un estimulo muy importante para el desarme de posiciones que en el corto plazo pueden generar ganancias significativas, contribuyendo a armar un escenario de recuperación de reservas que se verá durante cuánto tiempo persista", comentó Gustavo Quintana, de PR.



Las compras se dieron en una jornada en la que el volumen operado de contado se incrementó a u$s 389 millones y el tipo de cambio oficial en la plaza mayorista se mantuvo sin variación en $ 349,95, apenas por debajo del máximo que estableció la entidad para los próximos meses.

A pesar de las compras netas de divisas, las reservas internacionales del Central se mantienen en mínimos desde el año 2006. Al cierre de la jornada de ayer, las tenencias brutas se ubicaban u$s 23.614 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.