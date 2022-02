Batalla de índices: los gráficos que muestran cómo el Merval perdió por goleada contra el S&P500

Invertir en acciones argentinas en las dos últimas décadas no ha sido negocio . De hecho, el costo de oportunidad de tener invertido los ahorros en acciones locales es gigantesco. Los retornos en acciones argentinas, comparado contra las americanas, dejan un sabor muy amargo. Pero gracias a la introducción de los nuevos Cedear en ETF, esto podría evitarse en el futuro.

Al inversor que quiso cuidar sus ahorros invirtiendo en acciones argentinas no le fue bien. No solo porque ganó muy poco dinero sino porque, además, quien compró acciones argentinas se perdió de ganar lo que ganó el S&P500. A ello debe agregarse que sufrió más ya que la volatilidad fue mucho más elevada.

Según un análisis de Criteria, el S&P 500 generó un retorno anualizado de 9,3% en dólares en las últimas dos décadas, superando al Merval, que dio un 2,9%. De acuerdo al estudio, durante el período junio 2003 a diciembre 2021, el desempeño del S&P500 fue ampliamente superior al del Merval medido en dólares.

En base a los cálculos de Criteria, el S&P500 acumuló una ganancia de casi 400% en los últimos 18 años, versus un 68% del S&P Merval en el mismo período.

"Salvo alguna corrección puntual, incluyendo la crisis de 2008, el S&P 500 siempre mantuvo una tendencia alcista . Por otro lado, las acciones argentinas representadas en el Merval presentaron un comportamiento mucho más volátil. El retorno promedio anual del S&P500 del período fue de 9,3% en dólares. El Merval, por otro lado, rindió 2,9% en dólares en el mismo período , con una volatilidad mucho más elevada (prácticamente el doble)" afirmaron.

Dicho de otra manera, hoy podrían obtenerse u$s 50.000 por cada u$s 10.000 invertidos en el S&P 500 en 2004. En el S&P Merval, en cambio, se obtendrían u$s 16.700 por ese mismo monto invertido.

Pero además, para ganar esos u$s 6700, el inversor tuvo que enfrentarse a un nivel de volatilidad de casi el doble que el que mostró el índice americano.

Solución: Nuevos Cedears

Recientemente la Comisión Nacional de Valores (CNV) habilitó la operatoria de Cedear sobre ETF.

A partir de este nuevo producto en el mercado local, los inversores domésticos podrán tener exposición a índices internacionales desde la Argentina e invirtiendo en pesos. Entre estos nuevos Cedear de ETF se destaca el del S&P 500.

Es decir, con este nuevo producto, el ahorrista local podrá posicionarse en estos activos y buscar obtener retornos a largo plazo que tenderán al promedio histórico de Wall Street y que son significativamente superiores (y más consistentes) que la bolsa argentina.

Ante ese escenario se explica que los ETF han ganado un protagonismo importante dentro de la operatoria en el mercado local .

Tomando el cierre del viernes pasado como ejemplo se puede destacar que los ETF operaron $ 367 millones y de esta forma fueron el 10% del total operado en Cedear y el 7% del total operado en renta variable.

Según datos de Portfolio Personal Inversiones (PPI), los fondos más activos fueron el del S&P500 (SPY), el Dow Jones (DIA) y el del sector financiero (XLF).

Dentro del universo de renta variable en la bolsa local, el 7% se destinó a ETF de Cedear, un 64% a Cedear de acciones americanas y el 29% restante a acciones argentinas.

Por lo tanto, desde Criteria ven con buenos ojos la posibilidad de posicionarse en el S&P500.

"La aparición de los Cedear sobre ETF abre una nueva y atractiva oportunidad para aquel inversor sin acceso al mercado internacional, pero que busca diversificar riesgo local a través de instrumentos disponibles y con oferta pública en el mercado local", comentaron.

El S&P 500 ETF es el instrumento con mayor volumen hasta el momento y replica el renombrado índice que comprende las acciones de las 500 empresas más representativas de Estados Unidos, que a su vez tienen una notable exposición global.

De este modo, el inversor local puede diversificar su riesgo y alcanzar una exposición internacional.

Más diversificación

La bolsa local no solo subió una sexta parte de lo que supo subir el S&P500 en los últimos 18 años, sino que además operó con un nivel de volatilidad de casi el doble que el S&P 500.

Desde Cohen consideran que los Cedear de ETF lucen como una buena opción para diversificar riesgo y buscar retornos futuros positivos a largo plazo.

"Estos nuevos instrumentos, que se obtienen mediante Cedear, facilitan la operatoria a la hora de invertir en distintos segmentos y aprovechar el rendimiento de los mismos. Por esta razón es que recomendamos estos nuevos ETF para posicionarse según el perfil del inversor y la proyección del mercado a futuro ", comentaron.

Desde la compañía señalaron que desde 2014 a la fecha, el S&P500 subió un 14,5% con una volatilidad del 17,5%. Su mayor caída desde entonces hasta la actualidad fue de 33,7%.

El Nasdaq, por ejemplo, ofreció un retorno anual del 21,2%, con una volatilidad del 20,8% y una caída máxima desde 2014 a la fecha del 28,6%.

El S&P500 subió 140% desde 2014, mientras que el S&P Merval se ubica actualmente en los mismos valores que 2014, sin ofrecer ganancias.

Nuevamente , el costo de oportunidad de haber invertido en acciones argentinas y no haberlo hecho en el S&P500 es muy grande.

Por otro lado, desde Criteria puntualizan que invirtiendo en el Cedear del S&P500, el ahorrista local tiene acceso a sectores globales que no los encuentra al estar invertido en acciones argentinas .

"La diversidad del mercado de acciones de Estados Unidos ofrece al inversor la posibilidad de una exposición a sectores muy dinámicos, algunos de los cuáles no tienen presencia en la bolsa argentina . Un caso resonante es el sector de Tecnología de la Información que incluye empresas como Apple, Facebook, Microsoft, Nvidia, entre otras", puntualizaron.

Al momento, un 28,7% de la canasta de empresas del S&P 500 son del sector tecnológico, seguido por el sector salud con 13,1% y consumo discrecional con 12%.