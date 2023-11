En alerta ante el 10-D, los bancos manejan su caja, prefieren liquidez y evitan las Leliq

La no renovación por parte de los bancos el martes del 60% de las Leliq que vencían y representó $ 1,6 billones (equivalente al 30% del circulante), no debería ser una alerta como parte del mercado interpretó, ya esos pesos se canalizaron a colocaciones en pases y no cayeron los depósitos en el sistema, de acuerdo con lo que indicaron a El Cronista en el gabinete Económico.

Los bancos buscan estar líquidos en el corto plazo por las dudas, hasta que haya definiciones del nuevo Gobierno. Miguel Arrigoni, CEO de First, confirmó que fueron a pases, ya que la renovación de las Leliq hubiera caído más allá del 10 de diciembre y se desconoce aún el plan de Milei.

Su colega Rodrigo Terre coincide en la lógica de reducir Leliq e ir a pases pasivos a un día suena lógico si se espera un salto en la tasa: "Hasta por una cuestión precautoria decidieron estar más líquidos y no en Leliq a 28 días", indicó.

Superlíquidos, los bancos ya se prepararon para responder al nuevo escenario

El mercado "priceaba" un dólar Massa y ahora evalúa el escenario Milei

Riesgo BCRA

El analista Nicolás Bianchi agrega que los bancos tienen miedo al riesgo BCRA por las declaraciones de Milei a que hagan algo con los depósitos, entonces ven con mejores ojos la deuda del Tesoro: "Pueden haber puesto algo en pases y caución", dijo.

Jorge Colina, economista de Idesa, coincidió con el diagnóstico y que los pases también son un pasivo remunerado del Banco Central pero, a diferencia de las Leliq, tienen vencimiento cada 24 horas.

"Desde junio hasta aquí, las Leliq pasaron de $ 12 billones a $ 14 billones, mientras que los pases se engrosaron desde $ 3,7 billones a $ 9 billones. Los bancos cambiaron Leliq por pases buscando tener más liquidez", precisó.

Liquidez

Andrés Méndez, de AMF Economía, entiende que existe un mix entre la necesidad de optar por opciones más líquidas (pases) frente a las turbulencias que pueden acompañar al recambio de autoridades.

Pero también la de apuntalar la demanda de bonos del Gobierno en un proceso en el que las expectativas inflacionarias y devaluatorias se ubican por encima del rendimiento impuesto por el BCRA para las Leliq.

"Si diciembre es un mes en el que los clientes necesitan más pesos, este diciembre puede ser muy particular, dadas las expectativas de los agentes económicos sobre devaluación y sinceramiento de precios domésticos", advierte.

Ante una licitación exigente del Tesoro, los bancos públicos pudieron haber bajado Leliq para financiar a Economía: "Se verá mejor cuando aparezcan los datos de pases y Leliq en el BCRA".

Pases

Gustavo Neffa, socio de Research for Traders, primero quiere ver si esas Leliq que no se renovaron se fueron a pases, por lo cual el efecto sería neutro.

"Pero puede corresponder a menores depósitos (menores activos para calzar con menores pasivos). O bien que los bancos hayan usado parte del dinero destinado a Leliq a comprar bonos aprovechando el cambio de expectativas. Si hubiese ocurrido lo primero no hubiera habido una expansión monetaria de $ 1,6 billones", sentenció.

10D

Pablo Repetto, Head de Research de Aurum Valores, cree que la ida a pases se produjo porque al quedar el vencimiento posterior a la nueva administración, los bancos prefirieron resignar rendimiento.

Caución

Mauro Cognetta, de Global Focus Investments, sostiene que se debe estar atento a la tasa de caución, "porque por ahí algo derrame en este segmento, bajándola por mayores colocadores de los bancos. Muchos clientes se financian así; por lo tanto, si se vuelca tanto dinero y la tasa baja, será una buena oportunidad para apalancarse ahí y hacer uso de esta baja".

Amilcar Collante, de Cesur, señala que fueron a la licitación en pesos del Tesoro y después el BCRA les recompra, ya que los depósitos a plazo fijo vienen recuperándose. En síntesis, para Fabio Saraniti, CEO de Win Securities, los bancos no tienen muchas alternativas a dónde ir.