Banco Nación no será privatizado, pero saldrá a cotizar en Bolsa

El senador nacional de la Unión Cívica Radical, Pablo Daniel Blanco, presentó un proyecto para establecer la imposibilidad de privatizar el Banco de la Nación Argentina.

Sin embargo, según pudo averiguar este diario por altas fuentes del Gobierno, la idea es convertirlo en una sociedad anónima. No está en los planes privatizarlo, por lo cual el Estado argentino mantiene el control accionario, por más que se pueda abrir parte del capital.

A la Bolsa

Desde el punto de vista del Gabinete Económico, esto le daría mucha más transparencia y modernización a la gestión del BNA, al abrir entre un 30 y un 35% a la Bolsa.

Quieren seguir así el caso del Banco do Brasil, que bajo la presidencia de Lula en 2009 emitió ADRs para cotizar en Estados Unidos, pero antes ya cotizaba sus acciones en la Bolsa de San Pablo. En el caso del BNA, no se sabe aún cuáles serán los pasos a seguir, ya que lo primordial es conseguir la SA.

Sociedad anónima

El nuevo presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, ya le comunicó su decisión a los gerentes: convertir al BNA en una sociedad anónima, tomando como modelo lo realizado en el Banco de Córdoba, que él mismo viene de presidir, de la mano de Juan Schiaretti. "Ese es su modelo, así es el Bancor, una SA", revelan quienes conocen a Tillard.

Tiene en mente el caso de los bancos de Chile: tienen 18 bancos (1 estatal) y todos tienen cotización en la Bolsa de Nueva York (NYSE). Ese es su plan para el futuro: que entre el 30% y el 40% del capital de la entidad salga al NYSE, con IPO en etapas para aprovechar mejor su revalorización, según pudo saber este diario.

Cuánto vale

Andrés Méndez, titular de AMF Economía, revela que el valor actual del Banco Nación es de u$s 3.800 millones si se considera el patrimonio neto al 31 de octubre.

El analista Nicolas Bianchi calcula el valor libro en u$s 28.000 millones, "pero por la cantidad de empleados de más, muchos procesos burocráticos y un balance no tan sólido, ya que posee muchos títulos públicos y deudores dudosos, yo no pagaría más de la mitad", dice Bianchi.

Proyecto de ley

El proyecto de Blanco propone incorporar como artículo Nº 3 bis de la Ley 21.799 que: "el Banco de la Nación Argentina no podrá ser sujeto a privatización y su actividad no podrá ser modificada bajo ningún concepto, forma o ley que en el futuro se dicte, permaneciendo siempre como institución bancaria de propiedad del Estado Nacional", explicó Blanco.

"Que el gobierno nacional anterior lo haya vuelto un apéndice de su errática política económica y financiera no quiere decir que todos los gobiernos que se sucedan necesariamente tengan que caer en lo mismo", afirmó el senador.

No privatizarlo

"El Banco Nación no puede ni debe ser privatizado. No estamos dispuestos a resignar soberanía crediticia ni financiera para que este negocio pase a ser administrado por manos privadas o entidades financieras del exterior. No todo se compra ni se vende, no todo tiene precio cuando tiene un inmenso valor real y simbólico", señaló Blanco.

"El Banco de la Nación Argentina es una institución superavitaria, es nuestra, es de todos; sus desmanejos deben ser corregidos ajustándose a la letra de ley".

"Ni sus empleados ni los argentinos tenemos por qué pagar los horrores de la reciente conducción política con su privatización. Sanear a la entidad, poner en orden sus cuentas y ponerla al servicio de la producción es una meta y un resorte profundamente nacional que no puede ser rifado a particulares y, mucho menos, al capital extranjero", finalizó.