Bajó el dólar blue y el BCRA compró u$s 239 millones en el mercado oficial

El Banco Central cerró la semana con otra fuerte compra de divisas en el mercado oficial de cambios, el monto más alto en las últimas tres semanas, en una jornada en la que las cotizaciones alternativas del dólar continuaron operando en baja y comprimiendo la brecha respecto al tipo de cambio oficial.

El saldo de compras de este viernes del Central fue de u$s 239 millones, la cifra más elevada desde mediados del mes pasado. De esta manera, el acumulado de compras netas de divisas asciende a u$s 445 millones en lo que va de diciembre.

Avalancha de dólares: petroleras y siderúrgicas fondean fuerte nuevos proyectos

El resultado positivo de este viernes prácticamente no se vio reflejando en la variación de las reservas internacionales brutas. Las tenencias del Central anotaron un incremento de apenas u$s 2 millones respecto al cierre previo, por lo que finalizaron la jornada en u$s 31.535 millones.

En tanto, los dólares alternativos siguieron operando en baja. El dólar blue cedió 0,5% para ubicarse en $ 1030 en la punta de compra y $ 1050 en la de venta, mientras el dólar MEP y contado con liquidación (CCL) operaron con bajas de hasta 1,6% para ubicarse por debajo de los $ 1050 y $ 1072, respectivamente.