Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una de las herramientas más utilizadas por los inversores para proteger sus ingresos frente a la inflación. En un contexto económico cambiante, esta modalidad ofrece previsibilidad y seguridad, con tasas que se actualizan periódicamente según las decisiones del Banco Central y las estrategias de cada entidad financiera.

La elección del banco y del tipo de plazo fijo (tradicional o UVA) puede marcar una diferencia significativa en el rendimiento final. Por ello, estar informado sobre las tasas vigentes y cómo calcular el interés mensual es clave para tomar decisiones adecuadas.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 1,9583333 % $ 9.791,7 Santander 1,75 % $ 8.750 Banco Galicia 1,75 % $ 8.750 Banco de la Provincia de Buenos Aires 1,8333333 % $ 9.166,7 BBVA 1,75 % $ 8.750 Banco Macro 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco Credicoop 1,9166667 % $ 9.583,3 ICBC 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco Ciudad 1,7083334 % $ 8.541,7 Banco Bica 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco CMF 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Comafi 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco de Corrientes 2,125 % $ 10.625 Banco de la Provincia de Córdoba 2,25 % $ 11.250 Banco de Chubut 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco del Sol 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Dino 2 % $ 10.000 Banco Hipotecario 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco Julio 2,0416666 % $ 10.208,3 Banco Masventas 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Meridian 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco de Tierra del Fuego 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Voii 2,3333333 % $ 11.666,7 Bibank 2,1666666 % $ 10.833,3 Crédito Regional Compañía Financiera 2,3333333 % $ 11.666,7

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 23,5 % 26,20389 % Santander 21 % 23,143932 % Banco Galicia 21 % 23,143932 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 22 % 24,359658 % BBVA 21 % 23,143932 % Banco Macro 23,5 % 26,20389 % Banco Credicoop 23 % 25,586376 % ICBC 23,5 % 26,20389 % Banco Ciudad 20,5 % 22,540163 % Banco Bica 31,88805 % 31,88805 % Banco CMF 28 % 31,88805 % Banco Comafi 23 % 25,586376 % Banco de Corrientes 25,5 % 28,701863 % Banco de la Provincia de Córdoba 27 % 30,605 % Banco de Chubut 23,5 % 26,20389 % Banco del Sol 26,5 % 29,967773 % Banco Dino 24 % 26,82418 % Banco Hipotecario 23,5 % 26,20389 % Banco Julio 24,5 % 27,447265 % Banco Masventas 22 % 24,359658 % Banco Meridian 28 % 31,88805 % Banco de Tierra del Fuego 25 % 28,073156 % Banco Voii 28 % 31,88805 % Bibank 26 % 29,333398 % Crédito Regional Compañía Financiera 28 % 31,88805 %

¿Qué es un plazo fijo?

El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo establecido a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.

Un dato a tener en cuenta es que el usuario no puede retirar el capital depositado hasta que termine el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más frecuentes los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA acomoda su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.