Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una de las herramientas más utilizadas por los inversores para proteger sus ingresos frente a la inflación. En un contexto económico cambiante, esta modalidad ofrece previsibilidad y seguridad, con tasas que se actualizan periódicamente según las decisiones del Banco Central y las estrategias de cada entidad financiera.

La elección del banco y del tipo de plazo fijo (tradicional o UVA) puede marcar una diferencia significativa en el rendimiento final. Por ello, estar informado sobre las tasas vigentes y cómo calcular el interés mensual es clave para tomar decisiones adecuadas.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 7 de enero?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  1,9583333 %  $ 9.791,7 
 Santander 1,75 %   $ 8.750 
Banco Galicia  1,75 % $ 8.750 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  1,8333333 %  $ 9.166,7 
BBVA  1,75 %  $ 8.750
Banco Macro  1,9583333 %  $ 9.791,7 
Banco Credicoop  1,9166667 %  $ 9.583,3 
ICBC 1,9583333 %   $ 9.791,7 
Banco Ciudad  1,7083334 %  $ 8.541,7 
Banco Bica  2,3333333 %   $ 11.666,7 
Banco CMF  2,3333333 %  $ 11.666,7 
Banco Comafi  1,9166667 %  $ 9.583,3 
Banco de Corrientes  2,125 %  $ 10.625 
Banco de la Provincia de Córdoba  2,25 %  $ 11.250 
Banco de Chubut  1,9583333 % $ 9.791,7 
Banco del Sol  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco Dino  2 %  $ 10.000 
Banco Hipotecario  1,9583333 %  $ 9.791,7 
Banco Julio  2,0416666 %  $ 10.208,3 
Banco Masventas  1,8333333 %  $ 9.166,7 
Banco Meridian  2,3333333 %  $ 11.666,7 
Banco de Tierra del Fuego  2,0833334 %  $ 10.416,7 
Banco Voii  2,3333333 %  $ 11.666,7 
Bibank  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Crédito Regional Compañía Financiera  2,3333333 %  $ 11.666,7 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  23,5 %  26,20389 % 
 Santander 21 %  23,143932 % 
Banco Galicia  21 % 23,143932 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  22 %  24,359658 % 
BBVA  21 %  23,143932 %
Banco Macro  23,5 %  26,20389 % 
Banco Credicoop  23 %  25,586376 % 
ICBC  23,5 %  26,20389 % 
Banco Ciudad  20,5 %  22,540163 % 
Banco Bica  31,88805 %  31,88805 % 
Banco CMF  28 %  31,88805 % 
Banco Comafi  23 %  25,586376 % 
Banco de Corrientes  25,5 %  28,701863 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  27 %  30,605 % 
Banco de Chubut  23,5 % 26,20389 % 
Banco del Sol  26,5 %  29,967773 % 
Banco Dino  24 %  26,82418 % 
Banco Hipotecario  23,5 %  26,20389 % 
Banco Julio  24,5 %  27,447265 % 
Banco Masventas  22 %  24,359658 % 
Banco Meridian  28 %  31,88805 % 
Banco de Tierra del Fuego  25 %  28,073156 % 
Banco Voii  28 %  31,88805 % 
Bibank  26 %  29,333398 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  28 %  31,88805 % 
¿Qué es un plazo fijo?

El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo establecido a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.

Un dato a tener en cuenta es que el usuario no puede retirar el capital depositado hasta que termine el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más frecuentes los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA acomoda su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.