El clima en la provincia de Buenos Aires tendrá un cambio marcado a partir de este sábado 4 de abril, con el ingreso de un frente frío que modificará por completo las condiciones actuales. Luego de varios días con temperaturas elevadas y una humedad persistente, se espera un cambio hacia un ambiente más fresco que se mantendrá en los próximos días. De acuerdo al pronóstico, el frente frío comenzará a ingresar durante la noche del sábado, generando un recambio en la masa de aire que domina la región. Este cambio permitirá desplazar la humedad tropical presente en los últimos días y dará lugar a condiciones más estables. A partir de ese momento, se prevé un descenso de las temperaturas en gran parte de la provincia. El ingreso del frente frío no será completamente estable, ya que al interactuar con el aire cálido y húmedo actual pueden generarse lluvias y tormentas. Estos fenómenos se registrarían durante la transición entre ambas masas de aire, especialmente en el momento de ingreso del frente. Según el Servicio Meteorológico Nacional, para la próxima semana las temperaturas máximas no superarán los 22 grados, consolidando el cambio de condiciones en toda la región. El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige una alerta meteorológica de nivel amarillo para este viernes 3 de abril en gran parte de la provincia de Buenos Aires. En tanto, se esperan lluvias de variada intensidad acompañadas de actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h. Las zonas afectadas son: Baradero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Oeste de Castelli, Oeste de Chascomús, Oeste de Dolores, Oeste de General Lavalle, Oeste de Lezama, Oeste de Punta Indio, Oeste de Tordillo, Pila, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, Noroeste de General Juan Madariaga, Noroeste de Mar Chiquita, Oeste de General Pueyrredón, Pinamar, Sudeste de General Juan Madariaga, Villa Gesell, Oeste de Castelli, Oeste de Chascomús, Oeste de Dolores, Oeste de General Lavalle, Oeste de Lezama, Oeste de Punta Indio, Oeste de Tordillo, Pila, Berisso, Ensenada, La Plata, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Merlo, Escobar, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, Pilar, San Miguel, Tres de Febrero, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, Ciudad de Buenos Aires.