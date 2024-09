Acciones y bonos en dólares arrancaron el mes con el pie derecho: cuáles subieron más

Las acciones argentinas y los bonos soberanos en dólares iniciaron el mes en alza. Con avances de hasta 4,4% en los activos de renta variable y 2,4% en los de renta fija en dólares, mantuvieron la tendencia alcista en el mercado local, en una jornada limitada por el feriado en Estados Unidos.

El S&P Merval repuntó 2,2% en pesos, con la mayor parte del panel líder en verde. Las subas más importantes se registraron en los papeles de Cresud (4,4%) y Sociedad Comercial del Plata (4,1%), mientras las únicas bajas fueron las de Ternium (-0,8%) y Cablevisión (-0,3%).

Medido en dólares, la suba del índice fue de 2,4%, ya que la cotización del CCL mediante Cedear cedió 0,3% para ubicarse por debajo de $ 1296. El precio del dólar MEP, cambio, avanzó 0,4% para situarse en $ 1285, mientras el dólar blue se mantuvo estable, en $ 1285 en la punta de compra y $ 1305 en la de venta.

Los activos de renta fija en dólares también operaron alcistas en el mercado local. La mayor suba se dio en el Global que vence en 2046, que en su versión en dólares avanzó 2,7% respecto al cierre previo, mientras el GD30 y AL30 en dólares finalizaron la jornada con avances de 0,9% y 0,8%, respectivamente.

Las variaciones se dieron en una jornada en la que el Banco Central volvió a comprar divisas en el mercado oficial de cambios. La entidad registró un saldo comprador de u$s 65 millones, aunque las reservas internacionales brutas retrocedieron u$s 66 millones y quedaron en u$s 26.651 millones.

La inactividad de Wall Street, debido a la celebración del Día del Trabajo en Estados Unidos, limitó la operatoria de los bonos soberanos en dólares y las acciones locales, por lo que en la jornada de mañana se podrá observar con mayor claridad el desempeño de los activos bursátiles.