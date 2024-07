A cuánto quiere bajar el dólar el Gobierno para controlar la brecha cambiaria

En torno a $ 1300 el Gobierno cree que puede empezar a esterilizar pesos, por eso no salió a intervenir el lunes, cuando el mercado sólo lo llevó por debajo de ese valor.



Quienes circulan por los pasillos del quinto piso del Palacio de Hacienda aseguran que "vamos a tener otra tanda de ventas: están esperando que las paridades afuera recuperen".

"Justo esta semana no ayudó nada el mercado, no van a romperlo, van a ir acompañándolo y ofertando paridad de pesos y dejando libre la de dólares. Si en el exterior hay volatilidad acompañan, y acá redoblarán la oferta en pesos para hacerlo bajar".

La mano visible

En Delphos empiezan a ver en acción la mano "visible" del gobierno vendiendo dólares en el mercado financiero obtenidos del superávit del mercado oficial para mantener constante la base monetaria.

En la semana la dinámica del mercado oficial alternó ventas y compras del BCRA con un saldo positivo de u$s 63 millones en la semana y u$s 208 millones en lo que va del mes.

La oferta del complejo agroexportador resulta adecuada para la época del año, pero no resulta suficiente para acelerar la acumulación de reservas en el segundo semestre. Las reservas brutas cayeron a u$s 27.580 millones luego de los pagos de cupones de los bonos "hard dollar" (u$s 2.600 millones) y al FMI (cerca de u$S 650 millones), mientras que las reservas netas se mantienen en terreno negativo, cercanas a los -u$s 2.900 millones.

Intervención

Desde Adcap Grupo Financiero van por la misma línea: "El mercado interpretó que el Central saldría a intervenir fuertemente el CCL usando los dólares acumulados en las reservas que respaldan la capacidad de pago de los bonos. Por eso cayó el CCL pero a expensas de una caída de los bonos en dólares".

Desde su punto de vista, parece haber cierta sobre interpretación del mercado respecto de la magnitud de la intervención del gobierno en el CCL. De hecho, el BCRA no ha intervenido de manera significativa desde el lunes como se esperaba.

¿Qué espera el mercado para recuperar confianza?

En lugar de mirar diariamente las compras del BCRA, desde la compañía de Javier Timerman creen que a partir de ahora veremos al Tesoro acumulando dólares con los pesos generados por lo fiscal: "La acumulación de dólares por parte del Tesoro podría llevar a una estabilización y una mejora en los precios de los bonos, pero llevará tiempo".

Desde Outlier remarcan que se ven subas del tipo de cambio durante buena parte de la rueda que luego se ven "controladas/revertidas" hacia el final. El reversal de precio que cambió su dinámica se verifica sobre las dos de la tarde, interviniendo para hacerlo bajar cerca de los $ 1300.

Parecería que estos valores dejan más cómodo al gobierno. Se vio bastante volumen en las especies de los bonos contra D así que en Outlier estiman que apareció demanda y que fue amablemente atendida por el BCRA.

El volumen operado en AL30, AL30D y AL30C y también en GD30 vienen incrementándose en forma sostenida desde el anuncio de intervención del gobierno. Con lo cual, hay que forzar mucho la interpretación para obviar ese dato.