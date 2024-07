Tras la renuncia de Biden, cada vez son más los demócratas que se alinean con Kamala Harris

Kamala Harris se ha asegurado el respaldo de algunos de los mayores donantes de los demócratas, reforzando la posición de la vicepresidenta como favorita para ganar la nominación del partido después de que Joe Biden anunciara que abandonaría la carrera presidencial.

La decisión de Biden se produjo después de que varios líderes y donantes del partido dejaran claro que apoyarían a Harris, según explicaron tres personas que habían hablado con el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y la expresidenta de la Cámara, Nancy Pelosi.

El senador independiente Joe Manchin, que había indicado anteriormente que podría competir por la nominación demócrata, también declaró este lunes a la CBS que no sería candidato presidencial.

Los demócratas, ante el dilema de apoyar a Harris o permitir una convención abierta

Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, George y Alex Soros y varios donantes de Wall Street declararon su apoyo a Harris pocas horas después del anuncio de Biden.

"Kamala Harris es la persona adecuada en el momento adecuado", escribió Hoffman, que había donado más de u$s8,6 millones para impulsar la candidatura Biden-Harris.

Brad Karp, un prominente recaudador de fondos de Wall Street y presidente del estudio de abogados corporativos neoyorquino Paul Weiss, respaldó rápidamente a Harris, a quien apoyó durante su candidatura en 2020.

"Kamala Harris sería una candidata formidable y una magnífica presidenta", declaró Karp a Financial Times, calificándola de "líder dinámica y decisiva y constructora de puentes, que creo que podría ayudar a unir a nuestro país, sanar nuestras divisiones y ayudar a forjar un futuro mejor para todos los estadounidenses".

El apoyo de los donantes se produjo pocas horas después de que Biden cediera a semanas de presiones desde dentro del partido para que abandonara la carrera presidencial de 2024 debido a la preocupación sobre su edad.

Poco después de anunciar su decisión el domingo, Biden apoyó a Harris como nueva nominada.

Tras su decisión, el dólar y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense bajaron el lunes, mientras los inversores reevaluaban las denominadas 'Trump trades', las apuestas en renta variable y renta fija basadas en una posible victoria republicana en noviembre.

La candidatura de Harris para la nominación, que se decidirá en la Convención Nacional Demócrata en agosto, se vio reforzada después de que el gobernador de California, Gavin Newsom, que ocupaba un lugar destacado en la lista de posibles sucesores de Biden, la respaldara el domingo por la noche.

Biden se bajó de su reelección en EE.UU: qué dijeron los principales líderes del mundo

Según tres destacados donantes y miembros del Partido Demócrata con conocimiento directo del asunto, también se espera que la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, otra posible aspirante, respalde a Harris.

Según dos personas cercanas a la vicepresidenta, Harris ya ha empezado a estudiar posibles compañeros de fórmula, entre ellos el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el gobernador de Kentucky, Andy Beshear.

Shapiro tuiteó el domingo que haría "todo lo posible para ayudar a elegir a @KamalaHarris como la 47ª presidenta de EE.UU."

"Kamala Harris es la opción más fácil con alguien como Shapiro, [el senador por Arizona Mark] Kelly, Beshear como vicepresidente", afirmó el inversor inmobiliario afincado en Boston George Krupp, anfitrión de un evento de recaudación de fondos de Biden en mayo. "Se trata de un avance positivo. Biden es un hombre honorable e hizo lo correcto".

La familia Clinton también apoyó la candidatura de Kamala Harris en lugar de Joe Biden

El expresidente Donald Trump superó a la maquinaria de recaudación de fondos de Biden en el segundo trimestre del año, según mostraron las cifras publicadas la semana pasada. Los grupos de recaudación de fondos afines a Trump superaron a los que apoyan a Biden en casi u$s100 millones entre abril y junio , y se esperaba que la captación de fondos de Biden fuera aún peor en julio.

Pero Harris recaudó más de u$s46,7 millones en las siete horas posteriores al lanzamiento de su campaña el domingo, más de lo que la campaña Biden-Harris de 2024 consiguió recaudar en un día, según la plataforma de recaudación de fondos ActBlue.

Aunque otros demócratas podrían estar interesados en presentarse, la permanencia de un miembro de la campaña Biden-Harris en la candidatura tiene importantes ventajas financieras, ya que Harris tendría fácil acceso a su fondo de u$s96 millones.

Harris se ha asegurado el apoyo de los Clinton, seguidos del Caucus Negro del Congreso y del Caucus Hispano del Congreso, por lo que es poco probable que un demócrata de la corriente dominante la desafíe, según un recaudador de fondos demócrata de la costa oeste.

Trump dijo que Biden no estaba apto para un nuevo mandato: "Es un corrupto"

Sin embargo, la declaración de Barack Obama el domingo sobre la decisión de Biden de abandonar la carrera no hizo mención alguna a Harris.

"En nuestro partido, eso lo cierra todo, aunque Obama no haya apoyado [a Harris]", dijo el recaudador de fondos. "Me sorprendería mucho que algún [otro candidato potencial] se presentara ahora después de que ella haya congregado a estas fuerzas institucionales. Se terminó. No veo ningún escenario razonable en el que no esté hecho".

Roger Altman, fundador del banco de inversión Evercore e influyente recaudador de fondos, aseguró que pensaba que Harris era la mejor opción de los demócratas.

"El presidente Biden ha tomado una decisión valiente hoy", afirmó Altman el domingo. "Impulsó la perspectiva de derrotar a Donald Trump y preservar la democracia estadounidense y el Estado de derecho".

El exdirector financiero del partido demócrata Clayton Cox dijo: "Harris tiene la habilidad política, el talento y la infraestructura para recaudar una tonelada de dinero y dar a los demócratas la financiación necesaria para ganar en noviembre. Veremos un enorme repunte en todos los niveles de donaciones a medida que los donantes se unan en torno a la vicepresidenta Harris".

El productor de Broadway Mark Cortale, coanfitrión el sábado de un evento de recaudación de fondos en Provincetown (Massachusetts) con la vicepresidenta, declaró que ver el debate de Biden con Trump había sido como un "mal sueño", pero que ahora "siento esperanza por primera vez en semanas".

"Es hora de que Kamala Harris se convierta en la primera mujer presidenta de EE.UU.", afirmó Cortale. "Creo de verdad que puede hacerlo. Es emocionante".

Los mercados de predicción mostraban el domingo a Harris como clara favorita para ganar la nominación demócrata. Sin embargo, parte con un índice de aprobación inferior al 39%, el mismo que el de Biden, según FiveThirtyEight. Las encuestas nacionales y de los estados indecisos han favorecido cada vez más a Trump en las últimas semanas.

El recaudador de fondos de la costa oeste señaló que Harris tendrá que actuar con rapidez para elegir un compañero de fórmula.

"A 106 días de las elecciones, todo el mundo sabe que es hora de subirse a bordo", afirmó. "Probablemente anuncie a su compañero de fórmula a finales de semana para que pueda empezar a hacer campaña. En este punto se trata ya de un sprint intenso".

Algunos de los principales donantes demócratas también están a favor de una carrera abierta y creen que un gobernador de un swing state [estado indeciso] como Shapiro o Whitmer sería una mejor elección.

"Si yo fuera delegado hoy, preferiría a la gobernadora Whitmer", afirmó Stewart Bainum, gran donante demócrata y exdelegado de Maryland.

El venture capitalist y gran donante demócrata Vinod Khosla pidió en X una convención abierta, afirmando que "un candidato más moderado" como Shapiro "sería algo estupendo para que EE.UU. no fuera rehén entre los extremistas del MAGA y el extremismo [de la diversidad, la equidad y la inclusión]".

Reed Hastings, presidente de Netflix, que ha donado más de u$s3 millones para ayudar a los demócratas a hacerse con el Congreso en este ciclo electoral, publicó: "Los delegados demócratas tienen que elegir al ganador de un swing state".