El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado por la tarde (hora argentina) que muchos líderes militares iraníes murieron en un “ataque masivo” en Teherán y publicó un video de la operación, sin dar mayores precisiones del suceso. “¡Muchos de los líderes militares de Irán, que los han dirigido mal y de forma imprudente, han sido eliminados, junto con muchas otras cosas, con este ataque masivo en Teherán!”, publicó Trump en Truth Social al compartir el video donde se observan bombardeos a lo largo de la capital iraní. Antes, Trump advirtió a Irán de que le quedan 48 horas para que se cumpla el plazo que le dio para llegar a un acuerdo o de lo contrario atacará sus plantas energéticas. “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!“, escribió Trump en su red social, Truth Social. Por su parte, el Comando Militar Central de Irán rechazó la amenaza del líder de la Casa Blanca de destruir la infraestructura vital del país. En un comunicado emitido desde el cuartel general en Khatam al-Anbiya, el general Ali Abdollahi Aliabadi afirmó que la amenaza de Trump era “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”. “Desde el inicio de la guerra impuesta hemos hecho todo lo que hemos dicho. El significado de este sencillo mensaje es que se abrirán para usted las puertas del Infierno”, sentenció. El mandatario extendió hace unos días el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz hasta el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT del 7 de abril). El cierre de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Teherán. Trump prometió que si Irán no resuelve esta situación antes del plazo destruirá sus centrales eléctricas. En las últimas horas dos aviones de combate de Estados Unidos, un moderno F-15E y un A-10 fueran derribados por fuego iraní. Del primero, un piloto logró ser rescatado con vida, mientras que otro es intensamente buscado en un operativo. Según el portavoz del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, el Ejército iraní también alcanzó la tarde del viernes centros de concentración y apoyo militar en el oeste de Galilea, Haifa, Kafr Kanna y Kirya, todos ubicados al norte de Israel. Además, comunicó que esa misma jornada, las fuerzas de su país atacaron con misiles balísticos y drones centros industriales-militares en el centro y sur del territorio israelí ubicados en Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak, Petah Tikva, Be’er Sheva y Dimona, lugar que alberga un reactor nuclear.