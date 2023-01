Récord: mercados emergentes consiguen u$s 40.000 millones en los primeros días del año

En lo que va de año, los gobiernos de los mercados emergentes han captado más de u$s 40.000 millones en los mercados internacionales de renta fija, ya que la relajación de las presiones inflacionarias mundiales y las esperanzas de una recuperación económica en China han despejado el camino para la mayor ola de préstamos registrada en enero .

El año pasado, los grandes bancos centrales reaccionaron ante una inflación galopante subiendo bruscamente las tasas de interés, lo que provocó que muchos prestatarios en los países en desarrollo quedaran excluidos de los mercados de renta fija durante largos periodos de tiempo. Pero el dinero ha vuelto a inundar los bonos en el nuevo año ante los nuevos indicios de que la inflación puede haber tocado techo en Estados Unidos y la eurozona, con países como México, Hungría y Turquía lanzando grandes ventas de bonos.

"El año pasado, la paciencia no dio sus frutos, el mercado siguió empeorando a medida que avanzaba", afirmó Stefan Weiler, responsable de mercados de capitales de deuda CEEMEA en JPMorgan. "Así que este año, muchos prestatarios soberanos saltaron a esta ventana de oportunidad tan rápido como han podido".

Catorce prestatarios soberanos de mercados emergentes captaron un total de u$s 41.000 millones desde principios de enero hasta el jueves pasado, según datos de Dealogic. Para los estrategas de Bank of America, esta cifra supera con creces la de los primeros días para un enero promedio, que suele ser un mes muy activo para las ventas de deuda: el único año en el que se recaudó una cantidad mayor durante todo el mes fue 2021, con u$s 48.700 millones.

La ola de ventas se produce en un momento en que los precios de los bonos de los mercados emergentes se recuperan de las fuertes pérdidas de 2022. El índice JPMorgan de deuda de mercados emergentes en divisas ha subido un 1,7% en lo que va de enero, tras caer 17,8% el año pasado. Los inversores han reducido sus expectativas de nuevas subas de tasas de interés en las grandes economías desarrolladas, lo que ha eliminado un lastre para la deuda de los mercados emergentes.

Los operadores apuestan ahora a que la Reserva Federal suba las tasas sólo un cuarto de punto porcentual el mes que viene, después de que la inflación estadounidense cayera al ritmo anual más bajo en más de un año.

La reapertura de la economía china -motor crucial del crecimiento en el mundo en desarrollo- a medida que se levantan las draconianas restricciones Covid-19 ha contribuido a la sensación de optimismo.

"La eliminación de las políticas de Covid cero se ha producido mucho más rápido de lo que la mayoría de la gente esperaba", afirmó Uday Patnaik, responsable de deuda de mercados emergentes de Legal & General Investment Management. "Mientras que se espera que los países [desarrollados] entren en recesión, si nos fijamos en las grandes economías de los mercados emergentes, la única que se prevé que entre en recesión este año es Rusia".

Según Patnaik, que participó en las recientes ventas de bonos de Israel, Turquía y México, la magnitud de las emisiones también refleja la demanda de los inversores finales, que se están acercando a la renta fija tras el baño de sangre del año pasado. En palabras de Patnaik: "Estamos observando interés en nuevos mandatos hacia los mercados emergentes, en parte porque los rendimientos son mucho más elevados. Hay dinero que debe ponerse a trabajar, y los emisores lo están aprovechando".

Sin embargo, según algunos analistas, una desaceleración mundial podría significar que la calma actual no dure, sobre todo para la deuda emergente de mayor riesgo. Según Cristian Maggio, jefe de estrategia de carteras de TD Securities, esta perspectiva ha hecho que este mes sea aún más urgente la necesidad de endeudamiento de los mercados emergentes.

"Es posible que algunos emisores hayan decidido anticiparse", afirma. "Si tenemos razón en que habrá una recesión en varias economías clave, no creo que las condiciones del mercado vayan a seguir siendo necesariamente benignas".