La pelea entre Donald Trump y la Reserva Federal por las tasas

Tal y como se esperaba, la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés estables, poniendo fin oficialmente a su ciclo de recortes. Al principio, la redacción del comunicado oficial hizo pensar que la postura de la Reserva Federal era más agresiva de lo que esperaba el mercado. En diciembre, el comunicado decía "la inflación ha avanzado hacia el objetivo del 2% del Comité, pero sigue siendo elevada". Esta vez, el comunicado omitió la parte del "progreso". Los rendimientos del Tesoro a dos años subieron brevemente.

Cayeron poco después, cuando el presidente Jay Powell desestimó la preocupación por la redacción y subrayó que el banco central considera que la política es suficientemente restrictiva y que la inflación debería seguir bajando.

Aparte de ese momento de falta de comunicación, fue una conferencia de prensa aburrida. Powell no aportó gran cosa sobre las grandes cuestiones del día: aranceles, inmigración, impuestos y endurecimiento cuantitativo (quantitative tightening o QT). El aburrimiento reflejó el hecho de que la política monetaria se ha vuelto menos importante a medida que nos acercamos al objetivo de inflación.

Donald Trump ha estado respirando en la nuca de la Fed. En Davos, el presidente dijo que "exigiría que las tasas de interés bajaran inmediatamente". Tras la reunión del miércoles, publicó su cuenta de Truth Social: "Debido a que Jay Powell y la Fed no lograron detener el problema que crearon con la inflación, lo haré liberando la producción de energía estadounidense, reduciendo drásticamente la regulación, reequilibrando el comercio internacional y reactivando la fabricación estadounidense, pero haré mucho más que detener la inflación ¡Haré que nuestro país vuelva a ser poderoso financieramente y de cualquier otra forma!"

Detrás de la invectiva, podría haber una concesión a la realidad. Exigir a la Fed que baje las tasas es, en el mejor de los casos, contraproducente, y la exigencia de Davos no se repitió. Si Trump quiere cambiar el entorno de tasas, mantener baja la inflación o aumentar el crecimiento, tendrá que utilizar otras herramientas. La pelota está en su lado de la cancha.

La Fed tiene motivos de sobra para no hacer nada. El mercado laboral está en buena forma, la economía está creciendo, los últimos dos números de la inflación no fueron como se esperaba y parece que hay suficiente liquidez en el sistema para que continúe el QT. La política debería permanecer donde está hasta que lleguen más buenas noticias sobre la inflación, o hasta que las cifras de empleo muestren signos de debilidad.

Mientras tanto, no sabemos nada sobre los planes de política económica de Trump más allá de algunas prioridades generales, algunas acciones provocativas y mucha retórica acalorada. Incluso si la Fed está empezando a analizar los riesgos que plantean los aranceles y las deportaciones, como Powell ha insinuado que está haciendo, la fuerte economía significa que el banco central puede permitirse el lujo de guardar silencio y esperar a ver qué pasa. No puede decirse lo mismo de otros bancos centrales. El Banco de Canadá (BoC) recortó el miércoles su tasa y puso en pausa su QT. Aunque los aranceles no fueron la única razón para el recorte, el gobernador Tiff Macklem no fue tímido sobre los posibles impactos de las políticas comerciales de Trump. Dedicó la mayor parte de su conferencia a hablar de cómo el BoC estaba teniendo en cuenta los aranceles en sus previsiones y preparándose para ayudar a contrarrestar los efectos negativos. El hecho de que el BoC se muestre más comunicativo se debe en parte a la política y en parte a los fundamentos económicos: los aranceles, en cualquiera de sus formas, perjudicarán a Canadá mucho más que a EE.UU.

La política fiscal y la política monetaria se disputan siempre el primer puesto en la lista de preocupaciones del mercado. Por ahora, hay poco que ver en la Fed. Lo que el mercado necesita es claridad en el frente fiscal.

La inteligencia artificial y los mercados

Uno de los gajes del oficio del analista de mercados son los momentos periódicos y sumamente incómodos en los que parece que días de duro trabajo se han convertido en un montón de gritos inútiles en el vacío. Se recopilan datos, se establecen correlaciones, se formulan hipótesis, se reúnen analogías históricas, se prueban contraargumentos y se presentan argumentos. Los acontecimientos pueden reducirlo todo a graznidos.

El tercer día de la DeepSeekWeek tuvo un claro sabor a inutilidad. ¿Qué han aprendido realmente los mercados? Se ha aprendido mucho sobre la IA desde un punto de vista técnico, por supuesto. Pero las implicaciones de estos descubrimientos para la economía y las finanzas corporativas son, hay que admitirlo, todavía oscuras. Existe cierto consenso en que las ventajas competitivas (competitive moat) de Nvidia son un poco menos amplias de lo que se creía la semana pasada. Para el resto de los Siete Magníficos, todos los cuales se juegan mucho en la carrera de la IA, las implicaciones de unos modelos de IA radicalmente más baratos están mucho menos claras. La estrategia de Apple de no inyectar decenas de miles de millones de dólares en los problemas parece ahora un poco más sabia, pero eso es todo.

El impacto en los proveedores de energía también es opaco. De las tres más afectadas esta semana, dos (Vistra y Constellation) se recuperaron el martes de forma significativa y las tres siguen subiendo desde hace un mes. Casi todas sus ganancias inspiradas en la IA siguen vigentes.

Microsoft y Meta confirmaron que sus enormes presupuestos de gastos de capital -impulsados por la necesidad de capacidad de cálculo para la IA- seguirían siendo enormes en un futuro próximo. Meta afirmó que el gasto de capital crecería un 70% en 2025, hasta alcanzar los u$s65.000 millones.

Aun así, cualquier visión reciente de la tendencia más importante en el sector más importante de los mercados bursátiles mundiales parece muy vulnerable a una revisión generalizada a corto plazo. No obstante, se han reforzado dos percepciones conocidas. Los mercados concentrados, caros y optimistas son bestias sensibles. Acostúmbrese a movimientos y contramovimientos cortos y bruscos, como los que hemos visto en los últimos días. Y recuerde que la IA es una tecnología que puede sorprender incluso a sus principales practicantes. Las previsiones sobre su evolución deben tratarse con escepticismo.