Elecciones EE.UU: crece la presión sobre Biden para que se baje de la campaña

La presión sobre Joe Biden para que ponga fin a su campaña para la reelección sigue en aumento, después de que un congresista demócrata le pidiera que abandonara la carrera a la presidencia. Además, gobernadores han pedido que se convoque una reunión en la Casa Blanca para hablar de su candidatura.

Lloyd Doggett, congresista demócrata por Texas, se convirtió el martes en el primer legislador del partido en pedir públicamente a Biden que se haga a un lado , afirmando que "hay demasiado en juego como para arriesgarse a una victoria de [Donald] Trump" en las elecciones de noviembre.

"Consciente de que, a diferencia de Trump, el primer compromiso del presidente Biden siempre ha sido con nuestro país, no consigo mismo, tengo la esperanza de que tome la dolorosa y difícil decisión de retirarse", sentenció Doggett.

Elecciones en EE.UU: crece el enojo con el círculo rojo de Joe Biden tras la debacle del debate

Jared Golden, congresista demócrata por Maine, publicó más tarde un artículo de opinión en el Bangor Daily News, un periódico local, en el que decía que no confiaba en la capacidad de Biden para ganar en noviembre. " Aunque no pienso votar por él, Donald Trump va a ganar ", afirmó Golden.

Marie Gluesenkamp Pérez, congresista demócrata por el estado de Washington, reconoció a una cadena de televisión local que pensaba que la actuación de Biden en el debate le costaría las elecciones.

"Todos vimos lo que vimos, no se puede borrar y, a decir verdad, creo que Biden va a perder contra Trump. Sé que es difícil, pero creo que el daño ya está hecho por ese debate ", admitió.

Las declaraciones de los congresistas coinciden con una convocatoria por parte de los gobernadores demócratas para mantener una reunión con Biden el miércoles. Según CNN, los gobernadores, que tienen mucho poder dentro del partido, quieren hablar sobre el estado del presidente .

Toda esta actividad refleja la inquietud en todo el partido sobre la edad de Biden y su aptitud para el cargo , preocupación que ha ido en aumento desde su actuación en el debate de la semana pasada contra Trump.

Un donante de Nueva York aseguró que "c reo que cada vez hay más partidarios de sustituir a Biden . E n parte también se debe a la decisión de de la Corte Suprema, en la que Trump obtiene esta inmunidad. A todos nos preocupa que gane Trump. Sería un desastre".

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Jeff Zients, tenía previsto convocar a todos los empleados el miércoles, según dos personas familiarizadas con el plan.

Biden intentó calmar los ánimos en su partido sobre su actuación en el debate, explicando en una recaudación de fondos el martes que no fue "muy inteligente viajar alrededor del mundo un par de veces" antes del debate con Trump . "No hice caso a mis asesores y luego casi me duermo en el escenario", declaró.

Mercados: cómo operar en las elecciones de EE.UU. y qué esperar en los próximos meses

El presidente se trasladó a Francia para las conmemoraciones del Día D y a Italia para la reunión de líderes del G7 a principios de junio, pasó toda la semana previa al debate del pasado jueves a puerta cerrada preparándolo en Camp David .

Las encuestas publicadas el martes mostraban que el índice de popularidad de Biden entre los votantes había caído a mínimos históricos tras el debate . La encuesta de la CNN también mostraba que la vicepresidenta de Biden, Kamala Harris, saldría mejor parada que él en un hipotético cara a cara con Trump.

Entre las dos decenas de gobernadores demócratas que podrían asistir a la reunión del miércoles, se habla de Gavin Newsom (California), y Gretchen Whitmer (Michigan), como posibles aspirantes a sustituir a Biden si éste abandona. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, copresidente de la campaña de reelección de Biden y otro posible sustituto, asistirá a la reunión, según una persona familiarizada con sus planes.

Cómo podrían los demócratas reemplazar a Biden antes de las elecciones de noviembre

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, anunció el martes que Biden también se reuniría con los líderes del Congreso en los próximos días y que celebraría una conferencia de prensa extraordinaria en la cumbre de la OTAN la próxima semana.

Los cambios en la agenda del presidente se producen mientras los demócratas claman para que el equipo de Biden convoque más conferencias de prensa y otros actos sin guión para intentar disipar las preocupaciones sobre su capacidad.

Aunque Doggett es el único congresistas que ha pedido públicamente a Biden que se haga a un lado, su declaración se hace eco de los comentarios privados de otros miembros del partido demócrata tras el debate.

El debate Biden-Trump desata el pánico generalizado entre los demócratas

Nancy Pelosi, expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes, reconoció en una entrevista con MSNBC el martes que era "legítimo" cuestionar el estado del presidente.

Jim Clyburn, uno de los más fervientes partidarios de Biden en el Congreso, manifestó que seguía apoyando a Biden como candidato a la presidencia, pero no descartó un cambio, afirmando que apoyaría a Harris "si se apartara".

Sheldon Whitehouse, senador demócrata por Rhode Island, también expresó el lunes su preocupación por la aptitud del presidente.

Según la encuesta de CNN realizada tras el debate del jueves tres cuartas partes del electorado, y más de la mitad de los demócratas e independientes que se inclinan por los demócratas, manifestaron que el partido tendría más posibilidades de ganar con otro candidato .

La misma encuesta mostró que Trump aventaja a Biden por un margen de seis puntos, 49-43, entre los votantes registrados de todo el país. El índice de popularidad del presidente cayó a un nuevo mínimo del 36% entre todos los estadounidenses.