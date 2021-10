Medicina personalizada: el paciente tiene que estar en el centro

Con los avances tecnológicos en el área de la salud ya es posible una medicina personalizada y preventiva mediante el seguimiento de pacientes a través de las consultas a distancias, el monitoreo continuo mediante dispositivos con envío de datos, la participación del paciente desde el portal de salud, y la Inteligencia Artificial (IA), entre otros.

La medicina personalizada es la práctica emergente de utilizar el perfil genético y molecular de un paciente para producir terapias, tratamientos o medicamentos específicos de células y genes adaptados a sus necesidades de salud individuales. Combina genómica y análisis de macrodatos para determinar los requisitos específicos para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.

"En Roche, la medicina personalizada significa una mejor salud a un menor costo para las personas y la sociedad", explica Verónica Sotomayor, líder del equipo de Medicina Personalizada en la compañía. "La convergencia de la ciencia, los datos, la analítica y la tecnología es fundamental para esta visión. Cuando los datos se convierten en conocimientos accionables, los sistemas aprenden. La experiencia de la atención y los resultados de salud mejoran. La gente se beneficia. Los datos del mundo real, provenientes de diversas fuentes y a lo largo de la historia del paciente, nos permitirán brindar las opciones de atención adecuadas, acelerar el descubrimiento de nuevos medicamentos y trabajar en políticas que garanticen el acceso".

Las herramientas avanzadas de diagnóstico permiten cada vez más predecir quién tiene probabilidades de enfermarse, diagnosticar la enfermedad de manera temprana y comprender las características únicas de la condición de cada paciente y su respuesta al tratamiento.

Según la doctora Silvia Morales, clínica médica de DIM Centros de Salud, el estudio de la composición genética juega un papel muy importante, "porque proporciona una información molecular muy específica del espectro de las diferencias entre nosotros, que quizá no sean tantas (2%), pero nos da la oportunidad de hacer predicciones individuales sobre el riesgo de enfermedad, lo cual puede permitir a las personas elegir un plan de prevención que sea adecuado para ellos. También permite la posibilidad en algunos casos de escoger el medicamento correcto para la persona adecuada.

Cada ser humano es único, por lo que el entendimiento de su composición genética, entre otras cosas, permitirá trabajar en anticipar o prevenir enfermedades que el paciente pueda contraer, ayudar a interpretar la evolución que podrá tener una enfermedad existente y/o elaborar el tratamiento adecuado para reducir el tiempo de recuperación. Por lo tanto, asegura Martín González, Asesor Experto en Sector Público y Ciencias de la Salud de SAP para Región Sur, "los beneficios de la medicina personalizada son ilimitados. Sin duda tendrá un impacto directo sobre la experiencia de cada paciente". Por otro lado, desde el punto de vista sanitario, "permitirá abordar más rápido a un diagnóstico, mejora en la supervivencia de cada paciente, reducir los eventos adversos tras el tratamiento, descenso en los periodos de hospitalización, ahorro en ensayos clínicos innecesarios, entre otros beneficios".

Así se usa la nanotecnología contra el Covid-19



"Las ventajas de la medicina personalizada son potencialmente incalculables dado que en forma paulatina los sistemas médicos incluyen 'calculadores' que mejoran la precisión de las conductas médicas. Por supuesto que no reemplaza a los médicos, sin embargo, es una herramienta que los profesionales pueden utilizar para hacer más eficiente su trabajo y tener mayor precisión", expone Marcelo Cetkovich, psiquiatra y director médico de INECO. "Esto no sólo mejora las expectativas del paciente, sino que carga la posibilidad potencial de permitir grandes ahorros en el sistema médico al disminuir las tasas de ensayo y error, algo que en la medicina no se ha podido evitar".

En la misma línea, Facundo Navarro, Engagement Manager en intive, sostiene: "En la medicina personalizada se puede identificar en una población extensa a un cierto grupo que requiera un tratamiento diferente, ya sea de modificar medicación o dosificación. Para bajarlo a detalle la mutación de los genes como el BRCA 1 indica un mayor riesgo de cáncer de mamá o de ovario y esto se identifica a través de estudios genómicos de medicina personalizada".

La IA es un eje tecnológico que acompaña la medicina personalizada. "La misma puede utilizarse, para mejorar la velocidad y la precisión del diagnóstico y la detección de enfermedades; facilitar la atención clínica; reforzar la investigación en el ámbito de la salud y el desarrollo de medicamentos", explica María Sofía Landi Fraguglia, jefa de Informática en Salud en Hospital Británico. "De esta manera, la IA tendrá un rol importante en todos los procesos asistenciales: prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, como así también permitirá un mayor control por parte de los pacientes de su salud".

En este sentido el Hospital Británico de Buenos Aires viene trabajando hace más de un año, en la utilización y el desarrollo de modelos de IA, en diferentes campos del diagnóstico por imágenes, por ejemplo: el reconocimiento de parénquima pulmonar enfermo en una tomografía computada con su correspondiente estratificación de riesgo utilizándose para casos Covid-19 y muchas otras patologías pulmonares, un pre-análisis de una placa radiográfica, identificando a aquellos casos con patología pulmonar y generando una alerta al médico radiólogo y la implementación de IA en aspectos relacionados con accidentes cerebro-vasculares.

LA TECNOLOGÍA COMO FUNDAMENTO PARA EVOLUCIONAR

Recientemente se presentó Future Proofing Healthcare, una iniciativa internacional respaldada por Roche y diseñada por expertos independientes con el fin de promover conversaciones en torno a las intervenciones necesarias para preparar a los sistemas de salud hacia el futuro. Los resultados del índice revelan avances en todos los países en términos de prestación de servicios de medicina personalizada, si bien algunos países están más cerca que otros de alcanzar este objetivo, la Argentina se encuentra en el sexto puesto en América latina, en relación a oportunidades de crecimiento en servicios de salud entre los 10 países participantes y se ubica en el tercer lugar Tecnologías Personalizadas, que evalúa los dispositivos, las aplicaciones, las plataformas y las estructuras de reembolsos que impulsarán la atención médica personalizada.

"Aunque todavía la medicina personalizada no es accesible para todos los ciudadanos, la Argentina está dando los primeros pasos hacia la adopción de este innovador enfoque de atención médica", asegura Sotomayor. Para adoptar la medicina personalizada, es necesario que el país cuente con modelos de atención basados en valor, digitalización de la salud (incluyendo registros médicos electrónicos), incorporación de evidencia del mundo real en procesos normativos y evaluación de tecnologías sanitarias (ETS), y herramientas analíticas avanzadas, entre otras tecnologías.

Por su parte, Flavio Arce, director médico de Pfizer Región Argentina, sostiene: "El país hoy tiene el potencial para avanzar en la incorporación de este tipo de innovaciones, ya que cuenta con los recursos técnicos y científicos, y el talento humano que se necesitan. Desde ya, se requiere impulsar la implementación de centros de Investigación & Desarrollo, que conciban las propuestas de las nuevas tecnologías y las aprovechen bajo un esquema de trabajo ético y responsable. En la Argentina hubo algunos avances muy grandes en los últimos años, pero todavía queda camino por recorrer".

En el sector sanitario, la innovación y la conectividad de las soluciones con Inteligencia Artificial simplificarán y harán más eficiente el trabajo del médico en beneficio directo del paciente. "Al poner al paciente en el centro de atención estamos avanzando en una atención más personalizada, más inteligente y menos invasiva lo que ofrecerá un nuevo estándar de atención, aumentarán la calidad de vida de las personas y democratizarán la cirugía. Y el acceso de más personas a esta tecnología es otra parte importante para continuar recorriendo este camino de manera acelerada", plantea Tulio Oliveira, Vicepresidente de Johnson & Johnson Medical Devices Cluster Sur.

Para Alexei Troyano Costa, líder del Clúster Platino de Philips para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay "es conectar a cada paciente con su médico ideal, con el número de intervenciones en el sistema y el tratamiento ideal". Y sigue: "Ofrecer propuestas digitales centradas en las personas y basadas en el conocimiento que proporcionan los datos, ayudan a cumplir lo que en Philips llamamos el 'cuádruple objetivo': mejorar la experiencia para el paciente; mejores resultados de salud, mejorando la salud de las personas y las poblaciones; una mejor experiencia para el personal médico; y reducir el costo del cuidado de la salud".

"Los avances en la tecnología están abriendo nuevas puertas en el ámbito de la salud, ubicando al paciente en el centro y permitiéndole participar de forma activa en el cuidado de su salud", expresa Landi Fraguglia, del Hospital Británico. "Sin dudas, la medicina personalizada ha abierto un nuevo horizonte para curar y/o tratar enfermedades. Es la gran protagonista de la innovación en salud", complementa el ejecutivo de Pfizer.