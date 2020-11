"El periodismo no está en un buen nivel profesional"

Cómo se informa diariamente, la actualidad de los medios de comunicación y el periodismo en la era de las redes sociales, fueron algunos de los temas que abordó en periodista Jorge Lanata durante una entrevista que le realizó Hernán De Goñi.

"Soy periodista, si necesito informarme por los diarios estoy perdido, porque te cuentan lo que pasa el día anterior. Me interesan los diarios desde el valor agregado, porque hay columnas de opinión, información propia que vale la pena y en ese caso los leo. Siempre se dijo una cosa que me parece que está bien como regla: si vos en un diario lográs todos los días hacer una buena nota, el diario se va a vender. Y trato de buscar la buena nota de todos los días en los diarios", aseguró Lanata, quien contó cómo se informa: "Veo la red, tengo fuentes propias, me veo con gente del mundo político económico y tengo periodistas que laburan conmigo, tengo información de on y de off de todos lados".

Fundador de diarios, conductor de radio y televisión en formatos innovadores, el periodista analizó los distintos medios y eligió cuál prefiere: "El grado de exposición es muy distinta. La televisión tiene que ver con el poder en un sentido amplio. Hay millones de personas que te ven, de todas las clases sociales y edades. La radio tiene más que ver con el alma. A pesar de que me siento un tipo de gráfica, empecé a trabajar en la radio a los 14 años. La radio es mi casa. Si me decís qué soy, desde los 12 años escribo. No escribo para publicar, escribo más allá de eso. Yo escribo, eso es lo que soy. Lo demás me sale".

Más allá de los medios tradicionales, Lanata se refirió también a la disrupción que generó Internet. "Creo que después de la creación de la imprenta, la web fue el evento más democratizador que tuvo la humanidad. Hoy estoy a un segundo de una biblioteca mundial. Creo que estamos en la infancia de internet y va a cambiar muchísimo. Pero es muy vertiginoso. Y está pasando una cosa muy interesante en el mundo hace un tiempo: que es que la filosofía quedó atrás de la tecnología. Está más rápida la tecnología que el pensamiento sobre la tecnología", remarcó el periodista, quien sostuvo: "Que crean que está muerto el capitalismo es gracioso, porque el capitalismo está más saludable y agresivo que nunca. Creo que internet nos plantea un tipo de capitalismo salvaje, del cual todavía no hay muchas definiciones".

Mirá también En tiempos de crisis, más convicciones La especialista en contenido digital, Beta Suárez, analizó la importancia de los clientes empoderados

En ese contexto, Lanata remarcó que los diarios "no se adaptaron todavía a internet como deben adaptarse, no lo están explotando". "Cuando los diarios hacen una producción especial la arrinconan, y las producciones especiales deberían ser la regla. Hoy en una nota podemos tener archivos, podemos tener audios, de todo. Y no lo ponen. Hoy achican los textos porque creen que la gente no lee y sucumben ante lo que llamo 'la ideología del clickeo', que no es más que el traslado del capitalismo salvaje al periodismo. No puede ser que estemos titulando con algoritmos", señaló el periodista, quien agregó: "Sé que lo que se está imponiendo no es periodismo, estamos corriendo atrás del clickeo, cosa que nunca hubiéramos hecho para vender ejemplares. En el diario de papel nunca hubiéramos sido tan amarillos como a veces nos imponemos nosotros mismos ser en internet. Entonces, estamos en una etapa de transición".

"Me parece que no estamos en un buen nivel profesional en general en el periodismo. Y se nota en internet. Chicos que recién empiezan terminan haciendo notas de cabeza porque tienen que salir y tiene que ser ya. Me parece que hay que volver a profesionalizar el periodismo. Y más en un momento de grieta, de abismo ideológico como es el que estamos viviendo. Me parece que nuestra obligación es contar noticias, después te digo lo que pienso. El kirchnerismo hizo una cosa que fue muy perjudicial: que fue transformar a los hechos en una cuestión de fe. Los hechos no son una cuestión de fe, los hechos son", remarcó el conductor de PPT, quien concluyó: "Como periodistas nosotros sobrevaloramos muchas cosas, como Twitter, que es la puerta de un baño público. El problema es cuando convalidamos determinada información".