Durante el cierre de mercados de este jueves, 4 de diciembre de 2025, el dólar alcanzó los MXN 18.22, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.36% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.72%, mientras que en el último año su variación ha sido del -12.50%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un aumento inicial seguido de varias fluctuaciones. a pesar de algunos repuntes, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda. la estabilidad fue escasa, lo que indica un mercado volátil y en constante cambio.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 2.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 9.59%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ido en aumento en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene estable, ya que el dato de -1 es igual a 0, lo que sugiere que no ha habido cambios significativos en la cotización en el corto plazo.

Este comportamiento sugiere que el mercado está reaccionando favorablemente a factores económicos recientes, lo que podría influir en la confianza de los inversores.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.