Este jueves, 4 de diciembre de 2025, la cotización del dólar llegó a 3794 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,64%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.23%, mientras que en el último año su variación ha sido de -9.01%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con fluctuaciones que reflejan tanto aumentos como descensos, además de períodos de estabilidad. Esta variabilidad sugiere un mercado en constante ajuste, influenciado por factores económicos y políticos que afectan la confianza de los inversores.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 15.81%, superando la volatilidad anual del 10.34%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 379,400 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 758,800 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,897,000 pesos.