El Hierro, una de las islas más pequeñas y menos conocidas de las Canarias, se ha ganado un lugar especial en los corazones de los turistas británicos. A pesar de ser uno de los destinos menos frecuentados en el país europeo, este sitio ofrece una variedad de atractivos que la han convertido en una escapada en España muy recomendada en medios del Reino Unido, como el Daily Mirror. Labonita isla destaca por su biodiversidad, su tranquilidad y la belleza de sus paisajes volcánicos. Conocida por su sostenibilidad y su apodo de “la isla con alma”, El Hierro ha atraído a turistas que buscan actividades al aire libre, como el senderismo o el buceo, en un entorno natural casi virgen. El Hierro ha ganado notoriedad en el Reino Unido, especialmente gracias a las recomendaciones de medios como el Daily Mirror, que la han catalogado como una "joya escondida“. Esta isla canaria, la más joven del archipiélago, es ideal para los amantes de la naturaleza y quienes buscan un destino menos saturado. Con su paisajística volcánica, bosques frondosos y aguas cristalinas, El Hierro destaca como un modelo de sostenibilidad. El medio británico señala que su “alma” se encuentra en su tranquilidad y la mínima intervención humana en su entorno natural, lo que la convierte en un refugio perfecto para escapar del bullicio. A pesar de ser un destino poco conocido, El Hierro es un referente para los turistas que valoran la calma y la belleza natural. La isla ha sido considerada como un paraíso oculto para los que buscan actividades al aire libre, como el senderismo en sus rutas montañosas o el buceo en sus aguas cristalinas. Además, su oferta gastronómica local, influenciada por su entorno natural, se ha convertido en otro de los principales atractivos para los turistas británicos, quienes destacan la frescura y la autenticidad de sus platos típicos. El Hierro es un destino para relajarse y también para disfrutar de actividades en contacto con la naturaleza. Entre las principales recomendaciones se incluyen: Senderismo: rutas como el Camino de Jinama, de 3 kilómetros, que ofrece vistas panorámicas impresionantes.Piscinas naturales: lugares como el Charco Azul y La Maceta ofrecen un entorno natural perfecto para disfrutar de un baño refrescante. Buceo: El Hierro es un destino mundialmente reconocido para la práctica de buceo por sus aguas claras y su vida marina única.Parapente: para los más aventureros, El Hierro ofrece la posibilidad de disfrutar del paisaje desde las alturas con esta emocionante actividad. El Hierro combina el turismo de aventura con el descanso en un entorno natural incomparable, lo que lo convierte en un destino único para los viajeros británicos que buscan nuevas experiencias.