Estos son los 4 nuevos “pueblos bonitos” de España: qué los hace tan bellos y “visitables”.

La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España (LPMBE) anunció este 29 de noviembre de 2025, durante su XIII Asamblea Nacional celebrada en Santillana del Mar (Cantabria), la incorporación de cuatro nuevas localidades a su red.

Estos municipios -Santa Gadea del Cid (Burgos), Oseira (Ourense), Vilanova dos Infantes (Ourense) y Alpuente (Valencia)- se sumarán oficialmente a la red en 2026, elevando el total a 126 villas reconocidas por su valor histórico, arquitectónico y paisajístico.

Nueva hornada de pueblos con encanto para el turismo rural español

La red de pueblos más bonitos seleccionó estas cuatro villas tras superar un severo proceso de auditoría, que evalúa la conservación del patrimonio, el entorno natural, la armonía urbanística y la autenticidad cultural.

Santa Gadea del Cid, en Burgos, conserva un casco urbano de origen medieval. Destaca su iglesia-fortaleza de Santa María del siglo XIV, restos del antiguo recinto defensivo, casas blasonadas y calles empedradas: una postal de la Castilla histórica.

Oseira, en Ourense, alberga el imponente Monasterio de Santa María la Real de Oseira, un conjunto cisterciense construido entre los siglos XII y XVI. Su entorno natural, con bosques y montañas, y su vinculación al patrimonio religioso la convierten en un destino ideal para quienes buscan historia y tranquilidad.

Vilanova dos Infantes, también en Ourense, conquista con su aire rural y su pasado medieval. Su Torre da Homenaxe domina el poblado, y sus calles de piedra, casas de piedra con balcones de forja y plazas pequeñas reflejan la esencia de la Galicia tradicional.

Por último, Alpuente, en Valencia, se convierte en el primer pueblo de su provincia en ingresar a la red. Conserva restos de su antiguo castillo andalusí, murallas, acueducto, trazado medieval y hasta vestigios paleontológicos: en su término se han hallado huellas de dinosaurios y alberga un museo que custodia ese legado.

Santa Gadea del Cid, en Burgos, conserva un casco urbano de origen medieval. Wikimedia Commons

¿Qué criterios validan su entrada en la red de pueblos más bonitos?

La asociación evalúa una serie de factores estrictos para admitir nuevas incorporaciones: mantenimiento del patrimonio arquitectónico, integración armoniosa con el entorno natural, cuidado del paisaje urbano, gestión urbanística responsable y preservación de la identidad cultural.

De hecho, este 2025, solo cuatro pueblos superaron ese proceso, confirmando que la red prioriza la calidad sobre la cantidad.

¿Por qué estos pueblos deben tener atención de viajeros y amantes del patrimonio?

Porque cada uno ofrece un tipo de experiencia diferente:

Santa Gadea del Cid transporta a la Castilla medieval, ideal para quienes buscan historia, arquitectura defensiva y caminos rurales.

Oseira combina patrimonio monástico con naturaleza gallega, perfecto para escapadas tranquilas, senderismo o turismo espiritual.

Vilanova dos Infantes encarna la Galicia rural en estado puro: piedra, silencio, tradición, pequeñas plazas y torres centenarias.

Alpuente brinda un mix único: herencia islámica y medieval, patrimonio arquitectónico, naturaleza mediterránea y un inesperado patrimonio paleontológico.

Estos pueblos muestran que el interior de España sigue ocultando rincones de gran belleza, capaces de sorprender aún hoy.

Un paso más para revalorizar los pueblos pequeños en España

La red de Los Pueblos más Bonitos de España nació en 2010 con la misión de dar visibilidad nacional e internacional a localidades rurales con alto valor patrimonial y paisajístico.

Con las nuevas incorporaciones de 2026, la asociación reafirma su apuesta por la variedad geográfica y cultural: desde la meseta castellana hasta la Galicia interior, pasando por el interior mediterráneo valenciano. Así, sectores menos turísticos ganan atención justa, y se incentiva un turismo más equilibrado, responsable y disperso.