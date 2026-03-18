Borja no aparece en los primeros listados de destinos turísticos en España, pero cada año recibe miles de visitantes atraídos por una combinación poco frecuente: historia medieval, vino de calidad y un fenómeno viral que cambió su economía local. Ubicado en la provincia de Zaragoza, este municipio de casi 4.800 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística, se ha consolidado como uno de los enclaves más singulares del turismo en Aragón. Su nombre está asociado tanto a la Ruta de la Garnacha como al caso del Ecce Homo de Borja, dos motores que hoy explican su crecimiento como destino. El origen de Borja se remonta a la ciudad romana de Bursao, documentada desde el siglo I a.C., lo que la convierte en uno de los asentamientos históricos relevantes del valle del Ebro. Con el paso de los siglos, su posición estratégica permitió su desarrollo durante la Edad Media. El punto más visible de ese pasado es el Castillo de la Zuda, una fortaleza de origen musulmán del siglo XI que fue integrada posteriormente en el sistema defensivo cristiano. Su presencia define el perfil urbano del municipio y lo posiciona como uno de los principales atractivos dentro de lo que ver en Borja. A este recorrido se suma la Colegiata de Santa María, cuyo museo conserva piezas de arte sacro, documentos históricos y obras vinculadas a Francisco Bayeu, uno de los pintores relevantes del siglo XVIII. Este conjunto refuerza el valor de Borja como destino de turismo cultural en España. Uno de los grandes motores del turismo en Borja es su vínculo con el vino. La localidad forma parte de la Denominación de Origen Campo de Borja, creada en 1980 y reconocida como una de las principales zonas de producción de Garnacha en España. La llamada Ruta de la Garnacha integra bodegas, viñedos y municipios de la comarca, consolidándose como una experiencia clave dentro del enoturismo en Aragón. Este recorrido permite conocer desde dentro la producción vitivinícola y posiciona a la región como referente internacional. El Consejo Regulador de la D.O. Campo de Borja destaca que la Garnacha es la variedad dominante, aunque también se cultivan otras como Tempranillo, Syrah y Cabernet Sauvignon, lo que amplía la oferta para visitantes interesados en experiencias más completas. El punto de inflexión en la visibilidad de Borja llegó en 2012, con la restauración amateur del fresco Ecce Homo por parte de Cecilia Giménez. Lo que comenzó como una intervención fallida se convirtió en un fenómeno global. Según reportes de BBC, el caso atrajo una atención internacional masiva y generó un incremento sostenido del turismo en la localidad. En los años posteriores, miles de visitantes acudieron al Santuario de Misericordia para ver la obra, generando ingresos directos para el municipio. Hoy, el Ecce Homo de Borja funciona como uno de los ejemplos más claros de cómo un hecho inesperado puede redefinir el posicionamiento turístico de un destino. A esto se suman las vistas panorámicas del santuario, que refuerzan la experiencia para quienes visitan la zona. La gastronomía de Borja refleja la tradición culinaria de Aragón, con platos como las migas, el ternasco y las sopas de ajo, elaborados a partir de productos locales y recetas históricas. El vino ocupa un lugar central en esa identidad. La Garnacha de Campo de Borja es uno de los emblemas de la región y puede degustarse tanto en restaurantes como en bodegas abiertas al público, integrando la experiencia gastronómica con el territorio. Este cruce entre vino, historia y paisaje define a Borja como un destino único. No solo ofrece qué ver, sino también una forma concreta de recorrerlo: a través de sus productos, su patrimonio y las decisiones que, incluso de manera inesperada, cambiaron su lugar en el mapa turístico.