Escapadas: el pueblo se halla en la parroquia Sant Julià de Lòria, donde la naturaleza es protagonista principal.

Las opciones que España ofrece para los turistas locales son muchas, todas ellas representadas en pueblos maravillosos que hay distribuidos en las diferentes provincias. Sin embargo, los países vecinos también tienen propuestas interesantes para hacer escapadas.

Así como en el territorio español hay sitios deslumbrantes, tras las fronteras se hallan otros lugares igualmente atractivos que pueden servir perfectamente para una escapada de pocos días, e incluso para ir en compañía de los niños.

Ejemplo de ello es un pueblito de Andorra que, además de ofrecer paisajes naturales muy pintorescos, alberga un bello parque en el cual se ofrece una cantidad importante de actividades para que los más pequeños disfruten.

Escapadas: ¿cuál es el pueblito de Andorra que cuenta con un parque para viajar con niños?

Ubicado en la parroquia de San Julián de Loria, Juberri es un pueblo en el que vive apenas un puñado de personas pero que igualmente resulta sumamente atractivo para los amantes de la naturaleza, los paisajes y de la tranquilidad.

Escapadas: los jardines de Juberri son uno de los atractivos principales de este pueblo. (Foto: www.visitandorra.com).

La zona geográfica mencionada es conocida por las espectaculares vistas que se pueden obtener, pero este pueblo en particular es el hogar de los llamados Jardines de Juberri. Se trata de un asombroso rincón en el que se hallan esculturas que decoran cada rincón, muchas de ellas creadas por Ángel Calvente.

Estas piezas son representaciones de animales como caballos, elefantes u ovejas; pero también esculturas de partes humanas como algunas manos de gran tamaño, las cuales simulan ser el sostén de árboles ubicados en esos jardines.

Finalmente, hay que mencionar el ecoparque Naturland, situado a unos pocos kilómetros de los mencionados jardines. Allí las actividades deportivas, principalmente aquellas pensadas para un entorno montañoso, abundan y se perfilan como una buena oportunidad para ir con niños.

Escapadas: ¿cómo llegar a Juberri desde España?

Dentro de las ciudades importantes de España que se encuentran más cerca de Andorra, se puede señalar a Lérida. Desde allí hay una distancia de 150 kilómetros hasta Juberri, y la ruta más rápida es tomando la carretera C-14, lo cual demanda un tiempo aproximado de 2 horas y 10 minutos.