Es uno de los pueblos más hermosos de España: está ubicado en Alicante y se disfruta la mejor paella del país. (Imagen: Freepik).

La Comunidad Valenciana ofrece una gran variedad de propuestas turísticas de lujo. Esta región lo tiene todo: desde playas paradisíacas hasta montañas alucinantes, pasando por una tradición gastronómica enviable y sitios de interés cultural reconocidos mundialmente.

El territorio valenciano cuenta con una decena de pueblitos y ciudades encantadoras. Una de ellas es Alcoy, una localidad alicantina que está atravesada por el Parque Natural de la Sierra de Mariola, el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, els Plans y la Serreta.

Su belleza natural y riqueza histórica han sido reconocidas por la asociación Los Pueblos más Bonitos de España, con el objetivo de “promocionar, difundir, fomentar y preservar el patrimonio cultural, natural y rural”.

Los tesoros arquitectónicos de Alcoy

Alcoy alberga una serie notable de tesoros arquitectónicos. Es reconocida, en particular, como la ciudad de los puentes, muchos de los cuales fueron erigidos en el siglo XIX, período que marcó la cúspide de la industria local y la economía alcoyana.

Escapadas: ¿qué visitar en Alcoy?. Imagen perteneciente a la página web "Los pueblos más bonitos de España".

Puente de María Cristina

Entre los puentes más representativos se encuentran el puente de María Cristina, también designado como puente de Cervantes, en homenaje al célebre novelista español y autor de Don Quijote de la Mancha, junto al de Sant Jordi y el Viaducto de Canalejas.

Casco antiguo

El casco antiguo, legado del urbanismo de la segunda mitad del siglo XIX, presenta una estética modernista que se manifiesta en sus edificaciones y monumentos, así como en las emblemáticas calles Santa Rita y San Blas.

Exposiciones y museos

En el portal oficial de turismo de Alcoy se sugiere visitar el Expo-museo de la ciudad Explora y las Torres Medievales, desde las cuales se puede contemplar el puente de Sant Jordi.

Ruta Modernista e Industrial

Una actividad imprescindible es realizar la Ruta Modernista e Industrial, un trayecto que abarca la emblemática Casa del Pavo, el Círculo Industrial, el Antiguo Banco de España, la biblioteca pública y La Casa de Escaló.

Gastronomía

Por último, resulta fundamental no abandonar Alcoy sin degustar alguno de sus platos tradicionales, tales como la olleta, la borreta, la pericana, y, por supuesto, la célebre paella valenciana.

Es uno de los pueblos más hermosos de España: está ubicado en Alicante y se disfruta la mejor paella del país. Comunitat Valenciana

Ruta desde Valencia hacia Alcoy

Para alcanzar Alcoy desde Valencia, la vía más eficiente es la A-7, en dirección a la N-340. Para tal fin, inicie su trayecto por la Gran Via de les Germanies y C. de les Filipines hacia la Av. d’Ausiàs March/V-31, conduciendo por 3.4 kilómetros.

Posteriormente, acceda a la A-7 en Cocentaina hacia la N-340 y tome la salida 443. Continúe su recorrido por 101 kilómetros por la N-340 y, finalmente, dirígete por la Av. Tirant lo Blanc y la N-340 hacia la C/ Espronceda en Alcoy.